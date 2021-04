PREŽIVEO SAM PAKAO U OLUJI, BIO SAM U MUČNOJ KOLONI! Jovu smo gledali u KOSTIMA a nijednom nije SAGNUO glavu pred jezivom sudbinom

Jovo Maksić, zvezda serija "Kosti" i "Tajne vinove loze", kaže da je 1995. godine preživeo pravi pakao tokom operacije "Oluja".

Poznati glumac rođen je u Bosanskom Grahovu, a odrastao u Kninu, gde ga je zadesio rat koji je u bivšoj Jugoslaviji počeo da bukti početkom devedesetih godina. Kao i mnogi Srbi u to vreme, i Jovo je proteran sa ognjišta, a u razgovoru prisetio se tog perioda.

foto: Printscreen

- Sve je krenulo 1991. godine, kada je počeo rat, tada sam imao svega 18 godina. Taj pakao za moju porodicu i mene trajao je pune četiri godine, a kulminirao je 1995. godine pogromom u operaciji "Oluja". Bio sam u toj čuvenoj koloni sa ostalim narodom, tada sam imao 22 godine. Verujte da se i ne sećam šta mi se sve izdešavalo u tom periodu jer je bilo mnogo ružnih stvari. U takvim nesrećnim okolnostima vreme leti i ne pamtite ga. Organizam bude pod neverovatnim adrenalinom i to vas gura napred - priseća se poznati glumac.

Jovo objašnjava da mu je bilo teško kada je došao u Srbiju, ali da ni u jednom trenutku nije pognuo glavu već je odlučio da se lavovski bori za svoju budućnost.

- Kada sam stigao u Beograd nisam kukao i plakao, nego sam smogao snage i krenuo da se borim za bolje sutra. Izbor u životu uvek postoji, a ja sam pronašao svoj put kojim sam krenuo. Upisao sam Fakultet dramskih umetnosti i dok sam studirao, shvatio sam da se bavim poslom koji najviše volim.

Balkan je, kaže Jovo, mesto najveće ljubav i mržnje, a to je najuočljivije u Srbiji i među Srbima.

- Ili se volimo, ili se mrzimo do kraja. U pet minuta možemo i da se ljubimo i da se pobijemo. To je blago, ali i prokletstvo koje mi kao narod imamo. Naša zemlja se nalazi na raskrsnici puteva između Istoka i Zapada. Mi smo kao neki zid u koji udaraju i jedna i druga strana. Srbima je to nešto najnormalnije. Nekim strancima je to fascinantno, dok je drugima čudno i gledaju nas sa gađenjem kako uopšte možemo tako da živimo. Ali ja ne znam da li bismo mi mogli drugačije da opstanemo - objašnjava glumac.

Lično iskustvo Jovo je dobio brojne pohvale za ulogu Koste Govoruše u hit seriji "Kosti". Njegov junak je izbegao iz Krajine, a glumac priznaje da mu je zbog slične životne priče ova uloga baš legla. - U svaki lik, kao i u lik Koste, uneo sam svoje lično iskustvo. Taj lik je sagrađen od mog materijala. U svakom od nas leži i dobar i loš čovek, zločinac i dobročinitelj. Bogatstvo ovog posla je što imam privilegiju da kopam po svojim najmračnijim i najboljim dubinama i da ne budem kažnjen za to - priznaje Maksić.

