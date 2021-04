CEREMONIJU DODELE OSKARA OVE GODINE GLEDAMO ONLINE! HOLIVUD POLUDEO: Korupcija, genocid i nasilje glavne teme u čak PET FILMOVA

Ceremonija dodele Oskara, koja je ove godine pomerena na 25. april zbog epidemije korona virusa, biće emitovana uživo sa nekoliko lokacija, među kojima je i Holivud. U nominacijama za najbolji strani film je ostvarenje bosanskohercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić "Kuda ideš Aida", a međunarodnom kategorijom ove godine dominiraju filmovi koji govore o genocidu, korupciji i nasilju. Među njima je i bosanska drama „Kuda ideš Aida“.

Film govori o naporima žene da spasi muža i sinove tokom genocida u Srebrenici 1995. godine, mogao bi da bude drugi bosanski film koji je osvojio Oskara, nakon „Ničije zemlje“ 2002. godine.

Danska komedija-drama „Još jedan krug“ govori o učiteljima koji se dogovore da piju određenu količinu alkohola svakog dana, u nadi da će ih to izvući iz sredovečne kolotečine.

"Svi smo videli šta alkohol može da učini ljudima i porodicama, može da ih razori. Gledali smo filmove o tome, a to smo videli i u stvarnom životu. Takođe znamo i da alkohol ima pozitivne strane. Podstiče razgovor, budi kreativnost kod ljudi. I želeli smo da istražimo, možda kroz prizmu danske kulture konzumiranja alkohola, iako mislim da je to univerzalno. Postoji nešto očaravajuće kod toga. Ipak dve čaše vina su sasvim drugačija stvar od dve boce vina, pa se toga i dotičemo", kaže glumac Meds Mikelsen.

Rumunija je prvu nominaciju za Oskara osvojila zahvaljujući filmu „Kolektiv“ koji govori o smrtonosnom požaru. Kolektiv se u nedelju takmiči i na polju najboljeg dokumentarca. „Kolektiv“ prati novinarku Ketrin Tolontan, čija je istraga otkrila da su teško opečene žrtve tretirane u neprikladnim bolničkim uslovima, uz neadekvatna sredstva za čišćenje povezana sa mnogim smrtnim slučajevima.

Rumunski režiser Aleksander Nanau rekao je da dvostruke nominacije znače da požar 2015. godine i kasniji zdravstveni skandal "neće biti zaboravljeni".

U filmu „Bolji dani“ radi se o maltretiranoj srednjoškolki koja se suočava sa teškim ispitima za upis na koledž. Film je snimljen prema romanu, u glavnoj ulozi je Džou Dongju, kao srednjoškolka koju muče vršnjaci, koja se sprijateljuje sa mladim kriminalcem, kojeg tumači zvezda pop muzike Džekson JI.

"Mislim da je film dobar odraz onoga što se događa u savremenoj Kini, posebno među mladima i studentima u Kini. Međutim, to je i film koji ima globalnu perspektivu. Mislim da je to nešto sa čime se svi iz različitih kultra, različitih zemalja mogu lako povezati, jer je nažalost nasilje globalni problem. To se ne ograničava na određenu kulturu ili zemlju. Mislim da je zbog toga film naišao na dobar odziv", naveo je reditelj Derek Cang.

