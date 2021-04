BAĆA IZ JUŽNOG VETRA PROGOVORIO O PORODICI, BRAKU I SINU SAVI: Nisam odmoran, ispunjen sam! A evo da li staje na ludi kamen!

Glumac Miodrag Radonjić postao je otac malenom Savi, a na umor i balansiranje između bebe i posla se ne žali.

- Ne mogu da kažem da sam odmoran, ali sam ispunjen. To je ono kada vas nešto zanima, znate zašto radite i kada vam je važno, onda je umor tu propratni element koji i ne mora da bude ozbiljan. Čovek shvati da ne mora da spava devet, deset sati, možeš i manje, i da funkcionišeš i sve obaviš kako treba. Sve to je privremeno, menja se on, raste, sve će da dođe na svoje - kaže Miodrag.

Na pitanje da li je pronašao smisao sopstvenog života, glumac otkriva:

- Mislim da nisam. To je jedno filozofsko pitanje i pitanje je da li će ikada biti odgovora na to. Onda se tu umeša religija, duhovnost i uvek se završi na tome da je smisao mir i spokoj koji nađeš u sebi. Na koji god način da ga nađeš, ako ga nađeš, to je po mom mišljenju smisao. Van toga, teško da možemo da rešimo život. Naravno, porodica je sigurno veliki oslonac u životu i ozbiljna baza. Život čine i neke druge stvari, tako da balans je najvažniji.

Miodrag se dosta fokusirao na pozorište.

- Trebalo bi da krene druga sezona da se snima, trebalo bi i da mi uskoro izađe predstava “Audijencija”, igramo Nikola Rakočević i ja, mislim da je sjajna i da će biti pitka i bliska ljudima. Biće puno smeha i malo drame, radujem se tome

Glumac otkriva da sa lepom Milicom i dalje nije stao na ludi kamen zbog pandemije:

- Naravno da čekam da prođe ovo, ne bih želeo da učestvujem u nekim novim normalnostima i da na jedan za mene neprirodan način obavim tako važne stvari u životu. Ali sigurno da planiram.

