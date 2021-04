NISAM SE UPLAŠIO SUSRETA S POZORIŠTEM Luka Grbić za KURIR: Mnogo mi je pomogao Cvetković, ali i saradnja s Jagošem MARKOVIĆEM

Beogradsko dramsko pozorište izvelo je ovog meseca čak pet premijera, a publika je, prema reakcijama, najzadovoljnija "Divljim mesom" u režiji Jagoša Markovića.

Na premijeri održanoj u subotu uveče publika je ovacijama pozdravila celu ekipu i najmlađeg njenog član Luku Grbića, koji igra Andreja. On je nedavno zablistao i na sceni Ateljea 212 sa Svetozarom Cvetkovićem u komadu "Sin".

- Akcenat predstave "Divlje meso" je na porodici. Najviše pratimo Stevu, kog igra Marko Todorović. Komad Gorana Stefanovskog sjajno je predstavio susret jedne balkanske porodice sa Zapadom i osvajačkim svetom - objašnjava Grbić za Kurir.

foto: Dragana Udovičić

Andrej, koga igra mladi glumac, zbog toga što je revolucionar neće dobro proći:

- Nije on crna ovca svoje porodice. Svi oni su neke crne ovce, a moj junak vidi tu zaprljanost, koju želi da promeni sredstvima i idejama koje nisu dobre i tačne.

foto: Dragana Udovičić

Luka kao i sve njegove mlade kolege oduševljen je saradnjom s Jagošem Markovićem.

- Jagoš je neverovatna ličnost. Saradnja s njim tokom ovih nekoliko meseci je bila veoma korisna za mene kao glumca - iskrena je zvezda filma "Južni vetar". Prvi Lukin susret s pozorištem i vatreno krštenje bilo je samo pre nekoliko nedelja u u Ateljeu 212.

- Ceo taj proces je bio drugačiji. Rediteljka Ana Tomović ima potpuno drugi pristup, ali s njom i Jagošem bih voleo da radim još mnogo puta. "Sina" smo pokušavali da radimo kroz psihološki realizam, a kod Jagoša smo krenuli od ljudske potrebe i nesvesnijeg dela, ali se sve završi isto. Rezultat je isti - konstatuje još uvek student glume.

foto: Boško Đorđević

Luka u Ateljeu 212 zajedno nosi predstavu sa Svetorazem Cvetkovićem, koji je igrao najmlađeg sina u filmu "Divlje meso".

- Nisam se uplašio. Kad sam prihvatio da radim tu ulogu, pozdravio sam se sa svakim strahom. Imao sam frku kad sam prvi put čitao tekst i išao na kasting. Uloga je veoma emotivna i drugačija od mene privatno. S druge strane, Cvetković mi je mnogo pomogao i rasteretio me. On je preuzeo da bude nosilac radnje. Moj lik doživljava emotivna ludila i krahove. Nisam to doživeo kao glavnu ulogu, već da svi moramo zajedno da nosimo celu predstavu - zaključuje Grbić.

foto: Zorana Jevtić

Čekam film "Južni vetar 2" i nastavak "Košara" Luku Grbića gledaćemo u drugom nastavku "Južnog vetra": - Nisam stigao da pogledam snimljeni materijal, pa ne bih komentarisao. Ulazim u četvrtu godinu na fakultetu. Videću šta život stavi pred mene, pa ću se s tim nositi. Jedino što znam je da me čeka snimanje "Košara" na jesen.

Kurir, Ljubomir Radanov

