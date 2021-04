NAJVEĆI BLAMOVI I NAJNEVEROVATNIJI TRENUCI SA DODELA OSKARA: Ovo će ceo SVET pamtiti ZAUVEK! (VIDEO)

Dodela Oskara poznata je i kao najglamuroznije veče u godini. Veče je to u kojoj se slavi filmska umetnost te nagrađuju najbolja ostvarenja koja smo imali priliku gledati na velikim ekranima. No, ni najbolji scenaristi ne bi se nužno dosetili nekih od neverovatnih trenutaka kojima smo imali priliku svedočiti na oskarovskoj pozornici tokom 93 godine njene istorije. Onih koji su svojevremeno podigli najviše prašine i obrva prisetili smo se u nastavku.

Oscar ne dobija

Mnogi istoričari filma titulom najboljeg svih vremena spremni su ovekovečiti 'Građanina Kanea'. Međutim, davne 1942. godine Akademija se očito nije složila. Remek-delo Orsona Velesa bilo je nominovano za najbolji film, ali je na kraju izgubilo od vestern drame 'Kako je bila zelena moja dolina'.

Slična situacija se odvila i 2006. godine u jednom od najvećih preokreta u istoriji dodele Oskara. Film 'Fatalna nesreća' nije bio niti nominovan za Zlatni globus, ali je ipak uspio osvojiti Oskara za najbolji film ispred hvaljene 'Planine Brokebek'.

Ko je pravi dobitnik?

Jedan od najvećih skandala u istoriji Oskara dogodio se 2017. godine kad su glumačke legende Faj Danvej i Varen Bjuti najboljim filmom proglasili 'La La Land'. Ispostavilo se kako im je uručena pogrešna omotnica te da je Oskara za najbolji film trebala dobiti drama 'Moonlight'.

Greška je uočena naknadno, a pravog pobednika proglasio je producent Džordan Horovic koji je sa svojim kolegama već održao pobednički govor. "Ljudi, ljudi, žao mi je. Ne. Došlo je do pogreške. Moonlight, vi ste osvojili nagradu. Nije šala", kazao je, okrenuvši prema kameri omotnicu koja je sadržavala tačno ime pobednika.

Slučajna pobednica

Najvećim iznenađenjem u istoriji Oskara smatra se događaj iz 1993. godine kada je Marisa Tomei odnela pobedu u kategoriji za najbolju sporednu glumicu. Za sobom je ostavila glumačke legende poput Džoana Plorajta i Vanese Redgrejv, a mnogi su smatrali kako njen glumački performans u komediji 'Moj rođak Vini' nije zaslužio tako prestižnu nagradu. Godinama kolaju informacije kako je ona zapravo "slučajna pobednica" te da je njeno ime prozvano pogreškom. Akademija je odbila ovakve insinuacije.

Dvostruka pobeda

Dodela Oskara 1969. godine ostala je zapamćena po podatku da su se čak dve glumice osvojile zlatnu statu u kategoriji najbolje glumice. Članovi Akademije nisu postigli jednoglasnu odluku već su obe kandidatkinje postigle identičan broj bodova, njih 3.030. Pobedu su odnijele Ketrin Hepbrn za svoje pojavljivanje u filmu 'Zima jednog lava' te pevačica Barbara Strejsend za ulogu u romantičnom mjuziklu 'Smešna devojka'.

Govori koji su mnoge ostavili bez teksta

Aktivistički govori dobitnika nisu retkost na oskarovskoj pozornici. Tako smo prošle godine imali priliku čuti osvrt glumca Hoakina Feniksa na mlečnu industriju, dok je šest godina proteklo od emotivnog govora glumice Patricije Arkit, u kojem je upozorila na značajnu razliku u platama žena i muškaraca.

Ipak, govor koji je privukao najveću pažnju te se upisao u istoriju filmske industrije jest onaj koji je u ime Marlona Branda pročitala indijanska glumica i aktivistkinja Sašen Litlfeder. Te 1973. godina Brando je nagrađen Oskarom za najbolju mušku ulogu, onu mafijaškog šefa Vita Korleonea u nezaboravnom 'Kumu', no odbio je lično primiti nagradu.

"Večeras predstavljam Marlona Branda koji me zamolio da vam kažem kako on ne može prihvatiti ovu nagradu, a razlog koji navodi jeste tretman američkih Indijanaca danas na filmu", kazala je tada Litlfeder. Za ovu priliku glumac je napisao i govor od 15 stranica, no njegova poslanica nije dobila dozvolu zadržati se na pozornici duže od 60 sekundi. Ipak, bilo je to sasvim dovoljno da ova scena uđe u oskarovsku istoriju.

Neočekivani poljubac

Godine 2003. nagrada za najboljeg glavnog glumca otišla je u ruke Adriana Brodija, a način na koju ju je primio mnogi izdvajaju kao jedan od najdražih trenutaka u istoriji Oskara. Naime, nakon što se popeo na pozornicu glumac je strastveno poljubio vidno iznenađenu glumicu Hali Beri koja je trebalo da mu preda osvojenu nagradu. Mnogi su tada bili uvereni da je sve pomno osmišljeno, no glavni akteri to su negirali.

Graciozni pad: drugi pokušaj

Raskošne toalete damama neretko zadaju muke pa padovi nisu retkost na oskarovskoj pozornici. No, malo čiji pad je izazvao toliku pažnju kao onaj Dženifer Lorens na dodeli Akademijinih nagrada održanoj 2013. godine. Dok se penjala po svoju nagradu, mlada glumica se spotakla na stepenice i pala pri izlasku na pozornicu. Mnogi su tada ovaj trenutak nepažnje pripisali tremi i uzbuđenju, no isti scenario se ponovio i godinu dana kasnije, ovoga puta na crvenom tepihu. Zbog svoje nespretnosti Dženifer je postala viralna senzacija, a njeni padovi motiv brojnih internetskih šala.

Viralni hit

Prezenterima se neretko pokradu i greške prilikom najava, no način na koji je Džon Travolta 2014. godine oslovio pevačicu Idinu Menzel ušao je u istoriju. Glumac je izvođačicu naslovne pjesme 'Let it go' iz animiranog filma 'Frozen' imenovao kao Adele Dazim. Društvene mreže mu ovaj gaf nisu mogle 'let it go', odnosno zaboraviti.

Uhvati me, ako možeš

Jedan od najočekivanijih trenutaka na dodeli Oskara bio je kada je umetnik i aktivista za prava homoseksualaca Robert Opel upao na pozornicu 1974. godine, potpuno go. Dok je Opel pokazao sve publici, voditelj David Niven izgovorio je: "Nije li fascinantno pomisliti da se verovatno jedini smijeh koji će ovaj čovjek doživeti upravo onaj koji je zaradio prikazivanjem svojih nedostataka?"

Kurir.rs/S.M./24satahr

BONUS VIDEO:

00:15 SAMO NEK JE VESELO: Glumac slavi 30 rođendan na SPLAVU, a najviše uživa njegova koleginica! VIDEO