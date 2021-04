DODELA OSKARA UŽIVO IZ MINUTA U MINUT: AIDA ostala bez NAGRADE, reditelj posvetio nagradu preminuloj ĆERKI! (VIDEO)

Dodela filmskih nagrada Oskar je 93. po redu i malo drugačija u odnosu na ranije manifestacije.

Za početak, samo 170 filmskih stvaralaca je prisutno na Junion stanici gde se poštuju sve mere, a ovo je spisak nekih od kategorija koji ima 24.

Bosanskohercegovači film Quo vadis, Aida je ostao bez zlatne statue, dobitnik je danski film Another round (Još jedna runda). Režiser Tomas Vinterberg je Oskar posvetio tragično preminuloj ćerki.

Najbolji film

The Trial of the Chicago 7

The Father

Minari

Nomadland

Mank

Promising Young Woman

Judas And The Black Messiah

Sound of Metal

Najbolji glumac

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Riz Ahmed – Sound of Metal

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Najbolja glumica

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Frances McDormand – Nomadland

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs Billie Holliday

Vanessa Kirby – Pieces of A Woman

Najbolja sporedna ženska uloga

Maria Bakalova – Borat: Subsequent Moviefilm

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Amanda Seyfried – Mank

Olivia Colman – The Father

Yuh Jung-Youn – Minari

Najbolja režija

Chloe Zhao – Nomadland - pobednica

David Fincher- Mank

Thomas Vinterberg – Another Round

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Lee Isaac Chung – Minari

Najbolja sporedna muška uloga

Daniel Kaluuya – Judas And The Black Messiah - pobednik

Sacha Baron Cohen – The Trial of The Chicago 7

Leslie Odom Jr. – One Night In Miami

Paul Raci – The Sound of Metal

Lakeith Stanfield – Judas And The Black Messiah

Najbolji originalan scenario

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman - pobednik

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najbolji adaptirani scenario

Borat: Subsequent Moviefilm

The Father - pobednik

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Animirani film

Soul Wolfwalkers

Over The Moon

Onward

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

Najbolji dokumentarac

Time Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus

Teacher

Collective

Najbolji strani film

Another Round - pobednik

Better Days

Quo Vadis Aida?

The Man Who Sold His Skin

Collective

Montaža

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Fotografija

Mank

Nomadland

News of The World

The Trial of The Chicago 7

Judas and The Black Messiah

Originalna muzika

Da 5 Bloods

Mank

Soul

Minari

News of the World

Kratki dokumentarni film

Colette

A Concerto Is A Conversation

Do Not Split

Hunger

Ward

A Love Song for Latasha

Animirani kratki film

Burrow

Genius

Loci

If Anything Happens

I Love You

Opera

Yes-People

Oskara za najbolju šminku dobio je film Ma Rainey’s Black Bottom, a kostim En Rot za isti film.

Čuveni glumac Brajan Krenston se javio iz Dolbi teatra gde je bio zajedno sa vakcinisanim zdravstvenim radnicima koji su prisustvovali uručenju humanitarne nagrade koju je dobio MPTF (Motion Picture and Television fund), odnosno starački dom za penzionisane glumce i filmske radnike.

Prošlogodišnji dobitnik Oskara, režiser filma Parazit Bong Jun Ho se javio iz Južne Koreje i proglasio najboljeg režisera. Zlatnu statuu kući nosi Kloi Žao, a mnogi filmski znalci su upravo nju navodili kao dobitnicu prestižne nagrade.

Najbolji zvuk ove godine je imao film Sound of metal (Zvuk metala), a kratki film Two distant strangers (Udaljeni stranci) se upisao u filmsku istoriju kao film sa striming platforme koji je dobio Oskara.

