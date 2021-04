OŽENIĆU SE IZ LJUBAVI, A NE ZBOG PAPIRA! Luka Raco o VENČANJU i porodici, a evo da li mu je DEVOJKA ljubomora zbog LJUBAVNIH SCENA

Glumac Luka Raco nekoliko meseci uživa u vezi sa izabranicom Vanjom sa kojom je počeo i zajednički život.

- Zajednički život je generalno test za svaki par. U smislu da ljudi koliko god da se poznaju dok se zabavljaju, dok su u vezi, tek kada počnu da žive zajedno sto posto se upoznaju. Tek tada vidimo da li sa nekim možemo da funkcionišemo i da zamislimo to partnerstvo na neke duže staze.

Koliko vam zapravo papir znači. Da li ste formalista po tom pitanju?

- Ne gledam to kao na papir. Više gledam na to kao nešto što želim da uradim ukoliko dođe do toga, u smislu da učinim takav korak iz ljubavi, a ne iz papirološkog dela ili da bismo nekoga mogli da nazovemo suprugom, odnosno da budemo muž i žena. Mislim da je u suštini to mnogo više od papira.

Koliko Vanja razume vaš posao. Una, supruga Stevana Piale, govorila je da ga savetuje za ljubavne scene. Kako Vanja reaguje na vaše scene sa Oljom Lević?

- Vanja u potpunosti razume moj posao. Nema primedbi ni zamerki jer je svesna da je glumački posao takav, da to nije toliko bitno koliko ljudi misle da jeste kada gledaju na televiziji, da se tome pridaje preveliki značaj. Mi to shvatamo kao posao. Čak i kada su te ljubavne scene, one se obave samo kao glumački zadatak. Nema tu ničega više. Jednostavno, ljudi koji provode vreme sa vama uključe se u taj vaš svet i shvate da je to posao. Vanja je nekada subjektivna, nekada objektivna. Dobijam kritike, nekada pohvale. Ali je najbitnije da na kraju dana od nama bliskih osoba dobijemo iskrene kritike.

S obzirom na to da ste jedinac, da li biste voleli u budućnosti da imate višečlanu porodicu?

- Pa da. Ne možemo da biramo da li ćemo biti jedinac ili ne. Ne razmišljam u tom pravcu. Da se dogodi da imam jedno dete, biću presrećan, i da ih imam više, isto ću biti presrećan. To je viša sila. Videćemo kako će se sve odvijati.

Kurir.rs/I.B/Blic

