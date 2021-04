FILM SE "VALJAO" U KASETAMA PO HRVATSKOJ, NISMO MOGLI DA IMAMO TAMO PREMIJERE! Milena Pavlović o kultnom filmu Mi nismo anđeli

Svi je znamo kao Marinu iz Mi nismo anđeli koja je pokušavala da osvoji Nikolu, ali glumica Milena Pavlović je jednom prilikom izjavila da joj baš nije prijala popularnost koju joj je donela baš ta uloga.

Glumica danas radi na nekoliko serija i filmova, a za Kurir televiziju se prisetila filma koji joj je lansirao karijeru.

- Glumiti u Mi nismo anđeli je veliko zadovoljstvo, taj film je nastao u teška vremena. Sad već taj film možemo posmatrati sa određenom nostalgijom, pogotovo što je to urban film sa Beogradskim forama. Valjao se u kasetama po bivšoj po Hrvatskoj i Sloveniji kada nije bilo moguće izvoziti filmske trake i kada nismo mogli da imamo tamo filmske premijere. To su poslednji trzaji jugoslovenstva, mada sad to počinje da ima neku svoju drugu priču. To su zaista neki poslednji dani tog našeg bezbrižnog detinjstva - rekla je glumica.

