ZNALI SU POZNATE LJUDE PRE NEGO ŠTO IH JE SLAVA LUPILA U GLAVU: Nosio je havajske košulje i bio totalni KRETEN!

Korisnici Redita koji su poznavali holivudske face pre nego što su se proslavile otkrili su kako su se ti ljudi ponašali pre slave.

Neki su išli u školu s poznatim glumcima i muzičarima, neki su radili sa njima, a neki su čuli priče od članova svoje porodice.

Ovo su odgovori koji su privukli najviše pažnje.

"Išla sam u srednju školu sa Sandrom O. Bila je smešna, pametna, odlična... Jako je volela da učestvuje u predstavama. Baš mi je drago da je uspela i znam da još uvek održava kontakt sa ljudima iz srednje. Ponekad se mogu videti na dodelama nagrada."

"Moja prijateljica bila je dobra sa Tomom Henksom u srednjoj školi i sa njim je išla na matursko veče. Još uvek joj na jednoj od svojih pisaćih mašina piše personalizovane rođendanske čestitke."

"Pre otprilike 15 godina radila sam u restoranu kao menadžerka. Rejčel MekAdams ušla je na razgovor za posao. Još je uvek bila u glumačkoj školi i konobarisala je da to plati. Tokom sledeće dve godine radila je u mom restoranu leti. Još uvek smo prijateljice. Nije se nimalo promenila."

"Dženifer Lorens. Sredinom sedmog razreda preselila sam se u Louizvile, Kentaki. Bila mi je prva prijateljica tamo, prva osoba u čijoj kući sam prespavala. Bila je drugačija od mene, navijačica, njeni su imali love, ali su bili zaista sjajni. Obe smo bile nekako čudne na svoj način pa smo se brzo zbližile. Sećam se njenog rođendana na farmi njene porodice. Pod trambolinom je poljubila našeg prijatelja Džona. Nismo prestajale pričati o tome. Međutim, godinu i po dana posle preselila se u Njujork."

"Išla sam u školu s Megan Foks. Vozila se istim busom kao i ja u školu i uglavnom se držala po strani. Dečaci su se tukli oko toga ko će sesti pored nje, ali ona je uglavnom bila veoma sramežljiva i nije puno govorila."

"Najbolji prijatelj mog tate bio je u ekipi sa Brusom Vilisom. Kaže da je svirao harmoniku, stalno nosio havajske košulje, vozio Kamaro i bio totalni kreten."

"Studirala sam s Džoom Kirijem, poznatim kao Steve Harington iz Stranger Things. Živeo je blizu mog dečka i bio je baš najlepši momak. Kosa mu je oduvek bila neverovatna. Poslednji put kad sam ga videla bilo je kad sam gledala film The Hateful Eight, nakon što smo diplomirali, i svejedno je došao do mene i pozdravio me."

"Išla sam u školu s Emili Ratajkovski. Uvek je bila draga, jako pametna i stvarno talentovana. Najgore čega se mogu setiti jeste to da jednom u srednjoj školi nije dobila ulogu u predstavi koju je htela, pa uopše nije htela da učestvuje u predstavi. Naletela sam na nju dok smo studirale (pre nego što je postala poznata) i činilo se da joj je stvarno drago što me vidi. Ona je stvarno autentična. Ponosna sam na nju."

"Moja baka je godinama radila u Dolivudu. Kad je umrla, Doli Parton nam je poslala cveće kući. Predivna je."

"Kris Evans je baš bio odvratan kao popularni lokalni tin glumac. No čini se da je odrastao i prestao biti takav i drago mi je zbog njegove karijere."

