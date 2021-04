OGLASILA SE DRAGANA MIĆALOVIĆ POSLE RASKIDA: Nikada nisam volela da komentarišem privatni život, pa neću ni sad!

Glumica Dragana Mićalović (30) raskinula je ljubavnu vezu sa biznismenom Stevanom Purićem, uprkos medijskim navodima da su za ovo proleće planirali venčanje.

Kako Kurir saznaje od ljudi iz njihovog bliskog okruženja, oni su se sporazumno rastali krajem marta, ali se njihov raskid nije završio burno, pa su ostali u prijateljskim odnosima.

Pozvali smo Mićalovićevu, ali ona nije bila raspoložena za priču o bivšem vereniku.

- Nemam komentar. Nikada nisam volela da pričam o svom privatnom životu, pa to neću raditi ni sada - kratko nam je poručila.

Inače, glavni razlog prekida veze je taj što Dragana nije mogla da posveti svoju pažnju Stevanu, koliko je to on želeo, jer je u poslednje vreme odlučila da bude u potpunosti fokusirana na karijeru i brojne poslovne obaveze, dok je on hteo da svoju ljubav ozvaniče brakom, pa čak i zajedničkim detetom.

Kada je Puriću saopštila da ona još nije spremna na taj korak, kako izvor navodi, oni su navodno, seli i porazgovarali i dogovorili se da svako ide na svoju stranu. Imaju različite poglede o tome u kom pravcu žele da se njihova ljubav dalje razvija, pa su shvatili da je za njih najbolje da se raziđu i da ostanu prijatelji, navodi naš izvor.

Podsetimo, da u poslednje vreme nešto nije u redu sa njima i njihovim odnosom, moglo se zaključiti i po tome što se u poslednje vreme nisu pojavljivali zajedno u javnosti, iako su pre izvesnog vremena odlučili da više ne žele da kriju da su u ljubavi. Tako se Dragana nije pojavila sa Purićem na promociji brenda svoje prijateljice i pevačice Marije Mikić. Glumica je tom prilikom izgledala srećno i zadovoljno, a uspešno je odolevala brojnim pitanjima koja su se ticala toga gde je njen izabranik.

Kurir.rs/A.P.

