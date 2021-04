STEVAN SREMAC NIJE IMAO TAKO BOLESNE IDEJE! Reditelj Zdravko Šotra o šokantnoj teoriji romana Zona Zamfirova

Čuveno delo Stevana Sremca "Zona Zamfirova" je gej roman! To se tvrdi u knjizi Igora Perišića "Srpski (o)kvir: Prilozi za čitanje srpske književnosti u svetlu kvir teorije", koju je objavio Institut za srpski jezik i književnost.

Film "Zona Zamfirova" Zdravko Šotra snimio je 2002. godine i prikazao ljubavnu priču između pripadnika različitih društvenih slojeva, kujundžije Maneta (Vojin Ćetković) i bogataške ćerke Zone (Katarina Radivojević), smeštenu u ambijent Niša s kraja 19. veka. Po gledanosti u bioskopima on je i dalje najgledaniji srpski film svih vremena, a reditelj za Kurir kaže da je šokiran saznanjem da je tetka Doka LGBT junakinja.

- Nije niko to znao. To su konstrukcije neke bolesne glave. Hadži Zamfira mogu da proglase za nekog današnjeg Dragana Markovića Palmu. Tetka Doka samo hoće da oženi Maneta. Stevan Sremac nije imao tako bolesne ideje kao što imaju današnji ljudi. On je slikao karaktere ljudi u Nišu, čiji je jezik dobro poznavao - jasan je reditelj.

