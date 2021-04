OLGA OLĆAN ZA KURIR O PRIZNANJU TERPSIHORA I SVETSKOM DANU IGRE Ostajem u baletu i igri, jer to jedino znam i volim

Olgi Olćan Miljević, solistkinji Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, danas će biti uručena nagrada Terpsihora - priznanje koje se dodeljuje na godišnjem nivou umetnicima ili institucijama kulture u oblasti umetničke igre. Ceo svet danas će proslaviti Svetski dan igre, a za Kurir sa Olgom razgovaramo o stanju u njenoj profesiji.

Da li ste očekivali da ćete dobiti nagradu?

- Nisam, pogotovo u ovom momentu - zato što smo svi mi to stavili u drugi plan, neki drugi problemi su nam bili na pameti. U prošloj sezoni sam proslavila 20 godina umetničkog rada na svojoj matičnoj sceni, u Narodnom pozorištu. To je za mene lično bio veliki uspeh, jer istrajati toliko dugo nije čest slučaj - igrati u svim predstavama, ostati na visokom tehničkom i kondicionom nivou. Imala sam sreće da nisam doživela nikakve ozbiljnije povrede i da nisam odsustvovala, osim kad sam imala porodiljska odsustva. Meni je to bio jubilej zbog kog sam bila srećna. Onda je došla ova nagrada kao kruna svega toga, samo mi je sve ulepšala. Srećna sam, ona sa sobom nosi veliku odgovornost jer dobijate prestižno priznanje i potvrdu od struke.

foto: Narodno pozorište / Željko Jovanović

Koliko vas je nagrada dodatno motivisala?

- Biti dobitnik i nosilac ove nagrade, uz sve ljude koji su je pre mene dobili, stvara određenu čaroliju i auru svega toga - u kojoj sam sada i ja. Mi nemamo puno baletskih nagrada i to je moja prva individualna nagrada - a pre nje sam dobila dve kolektivne nagrade. Mislim da nagrade treba da se dobijaju dok je umetnik aktivan i živ, jer daju dodatnu motivaciju i stimulans.

Šta trenutno radite?

- Pored Narodnog pozorišta, nastupala sam i u Bitefu, KPGT, Madlenijanumu - na svim baletskim scenama sam igrala. Snimala sam mnoge TV emisije i šou-programe, igrala na koncertima, svečanostima, u TV spotovima i reklamama - uradila sam sve što sam htela i što sam bila u mogućnosti da uradim. Od poslednjih planova, mislim da smo svi mi koji provedemo ceo igrački vek na sceni stvarno veliko blago za dalji razvoj naše umetničke delatnosti i za razvoj nekih novih naraštaja. Pedagogija je verovatno nešto čemu ću se u budućnosti posvetiti, to me i zanima. Ostaću u sferi baleta i igre, jer je to ono što jedino znam i volim.

Svetski dan igre Razigrano na Trgu Republike Povodom Svetskog dana igre, internacionalnog praznika koji se proslavlja svakog 29. aprila u čitavom svetu, a koji je ustanovio Međunarodni savet za igru, u Beogradu će započeti izvođenjem flešmoba studenata Instituta za umetničku igru i kompanije Balet mladih na Trgu Republike tačno u podne, a u okviru kog će biti predstavljene različite oblasti umetničke igre: klasičan balet, savremena igra i narodna igra.

foto: Narodno pozorište / Željko Jovanović

Kurir/ Maša Kostić

