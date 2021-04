PRE 2 DECENIJE BIO JE OMILJENI HEROJ ZA KOJIM SU ŽENE LUDELE: Danas nekadašnjeg lepotana PLAVIH očiju NIKO NE BI PREPOZNAO! (FOTO)

Karijera Toma Velinga je mogla da krene drugačijim tokom jer je on prvo bio građevinski radnik.

Kasnih devedesetih godina prošlog veka ga je otkrila modna agencija i krenuo je da radi za razne brendove, ali taj posao ga nije ispunjavao pa se fokusirao na glumu.

foto: Profimedia

Zatim je usledio veliki proboj na male ekrane - 2001. godine dobio je ulogu u seriji Smolvil (Smallville) i tada je osvojio je srca žena širom sveta. Glumio je mladog Klarka Kenta pre nego što je postao Supermen.

Serija, u čijem je fokusu mladost i odrastanje superheroja Supermena u gradiću u Kanzasu pre nego što zapravo počne da spašava svet, potrajala je deset sezona, a poslednja je emitovana 2011. godine.

foto: Profimedia

Na malim ekranima se moglo videti kako Veling iz simpatičnog mladića odrasta u prelepog muškarca, ali danas - deset godina od kraja serije on izgleda sasvim drugačije.

foto: Profimedia

Naime, 44-godišnjeg Velinga je teško prepoznati, iako je i dalje mlad muškarac u punoj snazi. Izgleda da su godine ostavile traga na njemu, a višak kilograma i proseda brada i kosa čine da izgleda starije nego što jeste. Ipak, jedno se nije promenilo - i dalje se izdvaja u gomili neverovatnim plavim očima, te se ne može poreći da je reč o lepom čoveku.

Inače, uprkos činjenici da mu je uloga Klarka Kenta donela svetsku slavu i status miljenika žena, Veling nije uspeo to da iskoristi na pravi način i upiše se u holivudske glumce sa A liste. No, svakako je nastavio da se bavi glumom, a posebno je bila zapažena njegova uloga u trećoj sezoni serije "Lucifer" gde se pojavljuje kao poručnik Markus Pirs.

Veling uživa u opuštenom porodičnom životu, a sa suprugom Džesikom Rouz Li u ljubavi je od 2014. godine. Par ima dvoje dece, a Džesika, koja je od supruga mnlađa 11 godina, trudna je i po treći put.

Inače, Tom već ima jedan brak iza sebe, on je od 2002. do 2013. bio oženjen manekenkom Džejmi Vajt, od koje se razveo uz neobičnu nagodbu. Naime, on je pristao da deli 20 odsto svojih neto prihoda koje zaradi glumom sve dok bivšoj ženi ne isplati iznos od čitavih pet miliona dolara.

(Kurir.rs/A.M./Cheatsheet)

