ABORTUSI I RASTANCI SU MI TEŠKO PADALI, ALI NISAM IH JA BIRAO! Mima Karadžić o majci, ženidbi, novcu i o Žarku Lauševiću!

Glumac Mima Karadžić je početkom ovog meseca proslavio svoj 66. rođendan. Pored bogate glumačke karijere, i pregršt sjajnih uloga, javnost je sa posebnom posebnom bila zainteresovana i za njegov privatni život.

O tome Karadžić nikada nije voleo mnogo da govori. Ali je u jednom TV gostovanju ispričao do tada nepoznate detalje iz svog života.

“Moja majka već neko vreme nije živa i više me ne pita kada ću se ženiti tako da mi je beznačajno da me pita bilo ko drugi. A to s njom mi je bilo beskrajno duhovito:

- Mile, ja nešto mislim, samo ga ti napravi a mi ćemo ga svi podizat.

- Čekaj majka o čemu se radi?

- Pa dete da napraviš a mi ćemo ga podizati.

- Majka, valjda se i ta žena što bi ga rodila pita nešto?

- Auf..., reče mi majka.

Tipično crnogorski"

Pre upisa na FDU kako sam priznaje o glumi nije znao ništa, a ni o pozorištu nije znao mnogo što šta.

“Tako me je jednom u kafani, pred zoru, Danilo Lazović ubeđivao da treba da upišem Akademiju. Kada sam položio prijemni i kad sam se vratio u Podgoricu neki ljudi su me pitali - šta ti si položio glumu?! Kao da sam malouman...

- Ma po ključu. Primili su jednog Crnogorca, jednog Hrvata, jednog Albanca... nema to veze, kažem im.

- A pa da, zato su te i primili."

U vreme studiranja se jednom prilikom nešto naprasno zaljubio i trebalo je da ide za Zagreb.

“Nisam znao kako da dođem najkraće do para pa sam otišao kod profesora Brane Đorđevića u kabinet i kažem mu kako ja nemam nikog ovde u Beogradu, i ako može da mi, dok mi ne stigne stipendija ili dok ne zaradim neki novac, pozajmi 50.000 dinara za veš, čarape, duge gaće, majicu… I on pristane. Ujutru kada sam došao na Akademiju meni kažu da me čeka paket od profesora Đorđevića. Otvorim ga a unutra složeno nekoliko gaća, pa duge gaće, majice. Sve je to on meni kupio. I ispod svega je bio koverat u kome je bilo 50.000 dinara i papir gde je pisalo - Nikad ne laži svoga profesora”, ispričao je Karadžić u emisiji “TV lica kao sav normalan svet.”

Mima je istakao da koliko god zaradiš novca bitno je da sebi zaradiš vremena.

“I onda to vreme čini neku dobru priču. Imaš ljudi koji zarađuju jako mnogo ali i rade jako puno i nemaju baš nešto puno slobodnog vremena. Ja sam pre par godina krenuo iz Budve do Beograda kolima išao 18 dana. E to je vreme. Putovao sam. Kreneš preko Dubrovnika, Opatije, Trsta, Venecije, Zagreba. Sve može samo moraš imati vremena” rekao je Karadžić.

Priča o ženidbi slavnog glumca se donekle i zna, barem toliko da mu je kum bio Žarko Laušević. Ali Mima je ispričao tada i još nešto:

“Kada sam se ženio, kad sam sa tom devojkom krenuo u tu varijantu onda je došao Aljoša Vučković me je pitao šta da mi glumci kupe. Šta mi nedostaje u kući, jer ja sam hteo da tada pravim isto žurki i da svi glumci Ateljea 212 dođu.

- Šta da ti kupimo? Bata Stojković je rekao da će ti kupiti ledomat.

- Niko mi ništa neće kupiti nego ćemo napraviti da svi glumci ponešto otpevaju ili odrecituju.

Muci Draškić je držao govor i rekao da je žurka sjajna i da mi želi još veću žurku kad se budem razvodio. E tu ga nisam poslušao, a mogao sam da napravim… Kum mi je bio Žarko Laušević”, rekao je Mima.

Na kraju je progovorio o tome šta mu je najteže padalo u životu.

“Rastanci mi uvek teško padaju. Jako su mi teško padali rastanci i abortusi. To mi je nešto najteže u životu. Ali Bože moj, nisam ih ja birao, ni jedno ni drugo, nekako se to u životu tako desi”, rekao je Mima Karadžić.

