NJIHOV SLAVLJENIČKI PLES JE VIDELO 4.500.000 LJUDI KOJI NISU KRILI ODUŠEVLJENJE: Zanosna Salma u zagrljaju dvostrukog oskarovca!

Salma Hajek i Entoni Hopkins su plesom proslavili Oskara koji je glumac nedavno osvojio za ulogu u filmu Otac.

Uz pesmu Dance Me to the End of Love Leonarda Koena, Salma i Entoni zaplesali su u njegovom domu u Velsu.

"Proslava sa kraljem Entonijem Hopkinsom - slavimo njegov drugi Oskar za izvanredan nastup u Ocu", napisala je glumica.

"Hvala kraljice na ljubavi i smehu. Nezaboravan, lep dan", odgovorio je Entoni ispod videa koji je skupio preko 4.500.000 pregleda i pregršt komentara njihovih slavnih kolega koji nisu krili oduševljenje plesom i proslavom.

Salma i Hopkins su dugogodišnji prijatelji, a bila je uz njega i kada je dobio zvezdu na holivudskom Šetalištu slavnih.

