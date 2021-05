DARA IZ JASENOVCA: Biković mi je video simkom ulepšao dan, godinu i život! Biljanin otac Radovan: Sve bih učinio za moju decu!

U ekskluzivnom intervju za praznični broj Kurira, Biljana Čekić, koja je najpoznatija po glavnoj ulozi u filmu "Dara iz Jasenovca" i njen otac Radovan, otkrivaju kako im izgleda život nakon velike popularnosti i medijske pažnje u prethodnom periodu i kako će provesti ovogodišnje vaskršnje praznike.

Na početku razgovora otac i ćerka otkrili su nam koliko im se život promenio, posle prikazivanja filma "Dara iz Jasenovca".

- R: Život nam se mnogo promenio. Kako se kaže "preko noći". Odjednom smo se našli u centru pažnje, a mi smo kao porodica uvek bili vrlo povučeni, tako da je trebalo navići se biti u centru pažnje širom zemlje i regiona. Još se navikavamo.

- B: Baš tako. Naravno, promenio se na bolje. Nikada nisam mogla da očekujem, a niti da zamislim, nešto ovako. Bila sam u fazonu "ma dobro, snimamo film, to je to", ali da će ovoliko da se "proslavi" ovaj film, to stvarno nisam mogla ja, a verujem i niko, da očekuje. Sada me ljudi prepoznaju na ulici, žele da se slikaju i stvarno se osećam srećno kada vidim da me neko prepozna, čestita mi i sve ostalo. Uglavnom, mnogo se promenio moj zivot od prikazivanja filma. Eh, sada još čekamo premijeru, koja je odlagana par puta zbog ove situacije, ali nadamo se svi da će se uskoro i to dogoditi i da ćemo napokon svi ponovo da budemo na okupu.

Biljana, da li ti se konačno ostvarila želja da upoznaš tvog omiljenog glumca Miloša Bikovića?

- Hahaha, nije još, ali nešto što je "zamenilo" taj susret uživo, bio je njegov video snimak za mene, koji sam dobila, i koji ste već svi sugurno videli. Kao što je rekao u video-poruci, nije mogao da dođe tada, kada sam ja bila u Beogradu. Jednostavno sam se previše obradovala i tom njegovom porukom, i kako sam navela, "ulepšao mi je i dan, godinu, život", sa tih svojih par sekundi. Iskreno se nadam da će moja želja da bude ispunjena, a ako ne uskoro, sigurno će jednom i to dogoditi. Verujem u ostvarenje snova, jer su se meni mnogi ostvarili, pa se nadam da će i ovaj.

Radovane, da li postoje neki specifični običaji u vašem kraju koji su vezani za proslavu najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa?

- Pa uglavnom običaji su da se šaraju vaskršnja jaja, održava se tucijada u našem kraju, ali sad zbog ove trenutne situacije neće biti okupljanja. Naravno, za sam dan Vaskrsa priprema se bogat ručak, peče se pečenica. To je jedno pravo porodično slavlje, kome se svi jako radujemo.

Biljana, ko obično pobeđuje u tucanju vaskršnjim jajima? Tata, brat i sestra ili baka i deka? Ili ti? Ali iskreno!

- Jaoo, haha, pa zavisi kako kad. Nekada ja, a nekada oni. U suštini bude dobra zabava.

Kakvi su vam utisci posle susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem? Biljo, sta su ti rekli drugari iz škole? Da li si sad definitivno najpopularnija devojčica u razredu?

- Utisci su sjajni, stvarno sam zahvalna svima i predsedniku Vučiću posebno. Divno su nas dočekali i primili, oduševljena sam. Moji drugari iz škole su svi ponosni i srećni zbog mene. Tu između nas nema nekakve ljubomore, možda i ima, ali pozitivne i to su oni slučajevi kad mi kažu:"Jao, i ja bih volela!" itd. Uglavnom, svi su jako srećni i ponosni na mene. Eh, a da li sam najpopularnija? Kada mi postavite to pitanje, ne znam šta bih vam odgovorila, ne mogu da kažem: "Da jesam!", jer ipak, ja sam samo jedna devojčica, ista kao i pre, njihova prijateljica. Slava nije nešto što me je promenilo, niti će.

Biljana, šta si poželela od uskršnjeg zeke ove godine?

- Da svi budemo uvek srećni, zadovoljni, dobri, puni ljubavi. I naravno, da svi budemo zdravi.

Radovane, da li je vama kao samohranom ocu teško da pored teškog posla kojim se bavite, uspete da sve pripremite i organizujete, kada su ovakvi praznici u pitanju? Imate li nečiju pomoć?

- Nije mi nista teško, a posebno kada se radi o mojoj deci. Sve bih učinio i činim za njih koliko mogu. Zajedno uspevamo i to mi je posebno drago.

Koja bi bila vaša zajednička poruka našim čitaocima za Vaskrs?

- Želimo svim čitaocima Kurira srećan Vaskrs, sa željom da ga provedu u krugu porodice, puni sreće i veselja.

