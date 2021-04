TETKA DOKA JE JAKA ŽENA, NJENO SEKSUALNO OPREDELJENJE JE NEBITNO A odgovor rediteljke Tanje Madnić Rigonat je pogodak pravo u METU

Teoretičar književnosti Igor Perišić otkrio je juče za Kurir da se čuveno delo Stevana Sremca "Zona Zamfirova" može posmatrati i kao gej roman!

Pisac Dejan Stojiljković pročitao je njegovu knjigu "Srpski (o)kvir: Prilozi za čitanje srpske književnosti u svetlu kvir teorije", koju je objavio Institut za srpski jezik i književnost, i kaže za Kurir da tetka Doku treba posmatrati samo kao junaka iz literature.

- Danas se, nažalost, često zaboravlja da su srpski narod i državu kroz istoriju očuvale jake žene. Supruga Dušana Silnog, carica Jelena, nakon njegove smrti vladala je državom kao monahinja. Podsetimo se i kneginje Milice, Jefimije, Čučuk Stane, Milunke Savić... Tako je i u starom Nišu stub porodice često bila žena. Sremac je to dobro uočio i trudio si da autentično opiše te "muškarače", tetke i strinke, majke, sestre i supruge... - kaže Stojiljković i nastavlja:

- Zato stvari treba gledati iz ugla istorijskog trenutka, pošto tek oslobođeni Niš iz 19. veka, a kasnije i osavremenjen i prosvećen od vizionara Milana Obrenovića svakako ne može da se tumači kroz prizmu 21. veka. Mnogo toga se promenilo. Naši svetonazori, društveno uređenje, međuljudski odnosi su drugačiji. Ali jedno je sigurno: nema države i naroda bez jakih žena. Njihovo društveno, političko, seksualno i drugo opredeljenje je tu od sekundarnog značaja. Srbija danas postoji zahvaljujući njima.

Rediteljka Tatjana Mandić Rigonat kaže za Kurir da ne treba napadati autora zbog analize lika.

- Knjiga Igora Perišića je izuzetna. I nadam se da će biti čitana. Uživam i smejem se zbog bure koju je izazvalo jedno poglavlje iz nje: "Patrijarhalna zajednica i kvir feminitet: Čudna tetka u "Zoni Zamfirovoj" Stevana Sremca". Smešno mi je to javno skandalizovanje zbog analize lika tetka Doke, je l' ona lezbijka ili nije, ko je i šta je. Mislim da cela ova pseudopolemika (jer prave polemike nema ukoliko Perišićevu knjigu nisu pročitali oni koji o njoj govore) proizilazi iz nepoznavanja osnovnih pojmova kojima teoretičar barata. Ne znaju ljudi ni šta je kvir, ni šta je kvir teorija. U Perišićevoj knjizi nema nikakvog teorijsko-propagandnog, nasilnog ukalupljivanja umetničkog dela Stevana Sremca i lika tetka Doke. Naprotiv, to je dragoceno, intelektualno podsticajno širenje pogleda, razumevanje na dubinskom nivou. I da, Doka je baš, baš kvir lik. I nema u Perišićevoj analizi nikakvog viška učitavanja, ničega što ne postoji u Sremčevoj"Zoni Zamfirovoj", samo je njegov pristup eruditski i oslobođen okova kojima se, nažalost, književni klasici okivaju. Ne postoje dovršena čitanja nijednog dela. Bar mi u pozorištu to znamo. Perišić je u senzacionalističkom kontekstu doživljen kao nečastivi lično koji želi da obeščasti srpske klasike - smatra rediteljka.

U delu "Srpski (o)kvir: Prilozi za čitanje srpske književnosti u svetlu kvir teorije", priča o "Zoni" samo je jedno od poglavlja knjige.

- Šira javnost najmanje zna da Pekić u "Zlatnom runu" ima pravu gej ljubavnu priču, i Albaharijev "Brat" je bio dosta skrajnut u recepciji, takođe svi znaju za "Zonu Zamfirovu" zbog filma, a niko nije pisao o homoerotizmu tetke Doke, a i Vinaverov tekst je malo poznat... O "Večitom mladoženji", Rastku Petroviću i Seleniću se više pisalo u ovom kontekstu - izjavio je Perišić. Pisac danas kroz osmeh ima da poruči samo jedno: - Očekujem tužbu od naslednika tetka Doke.

Svi likovi u delu "Zona Zamfirova" su fiktivni.

