BORIM SE SA IZAZOVIMA KOJE MI JE DONELA KURIR TELEVIZIJA Olja Lazarević, urednica Re(d)akcije, o poslu i konceptu žive emisije

U susret prvoj godišnjici rada na Kurir televiziji i prvom rođendanu emisije "Re (d) akcija", njena urednica i voditeljka Olja Lazarević govori o tome koliko su se njen radni teren, ali i ona sama promenili za to vreme. Sam koncept njene emisije takav je da s kolegama iz novina, sa sajta i televizije komentariše dnevne aktuelne teme i naslove koje svaka platforma za sebe tog dana donosi.

Emisija je u međuvremenu dobila i duži termin?

- Sve se promenilo. U hodu se najbolje uoče nepravilnosti, a mi smo mlad tim spreman da uči na svojim greškama. Kurir televizija je brzo pronašla svoje mesto na medijskom nebu i izdvojila se programom. Prepoznatljivi smo po aktuelnostima, gledaoci već znaju da će kod nas čuti prve i prave informacije. Emisija koju vodim ogledalo je naše kuće, živi organizam koji se najbrže prilagođava svim promenama u ostalim redakcijama. Odlučili smo da je produžimo kako bismo imali više vremena za sve teme i pozvali u goste relevantne sagovornike. Sada imamo zaokruženu priču u sat i dvadeset minuta.

foto: Zorana Jevtić

Čiji vam komentari više znače, kolega ili gledalaca?

- Zasad nema loših i to me raduje. Znače mi podjednako komentari kolega i gledalaca, zato što su dva različita ugla. Dok gledaoci daju svoj sud o onome što vide na ekranu, od kolega dobijam savete i kritike kako da što bolje pripremim emisiju, pa čak i u toku same emisije kolege iz režije dobace reč, dve koje mogu znatno da utiču na kvalitet sadržaja.

Koliko spontanosti emisije doprinosi to što su vaši gosti kolege iz printa i sa sajta?

- Svi vi koji gostujete to najbolje znate. (smeh) Sigurna sam da to što se svakodnevno viđamo utiče na to da sam ja opuštenija, gosti su raspoloženiji, ali važno je znati gde su granice. U nekim segmentima ima prostora za interne šale kojima gledaocima dajemo do znanja da smo ne samo kolege već i prijatelji, ali u prvom delu emisije je važnije da verodostojno prenesemo najbitnije informacije.

Da li je naporno raditi živu emisiju svaki radni dan?

- Ne stižem da razmišljam da li je naporno do petka, u petak shvatim da je bilo zahtevno, ali već je iza mene. Često se šalim da sam zahvalna genetici što imam nizak pritisak pa kad adrenalin "udari", ja imam optimalnu radnu temperaturu. Šalu na stranu, dan mi je isplaniran u minut i uvek mi fali bar još pola sata. Ovo je posao u kojem uživam jer sam tu na svom terenu.

Šta biste izdvojili kao najzabavnije trenutke, a šta kao najteže?

- Najzabavnije je ono što gledaoci ne vide, ludilo koje se dešava kad, na primer, krene prilog, dobacivanje iza kamere koje samo ja čujem, duhoviti komentari iz režije koji dolaze baš kad ne treba... S druge strane, izazovno je kad u toku emisije srušimo ceo koncept jer je izašla vest na sajtu zbog koje će se sadržaj "Re(d)akcije" drastično promeniti, kad se gost ne pojavi na vreme, a vreme curi, nije lako ni pripremiti emisiju za samo nekoliko sati ujutru... Ipak, najteže mi je kad moram da pročitam vest o ljudima koji su izgubili život, naročito deci.

Koliko ste sami napredovali u novoj poslovnoj sredini?

- Neizmerno! Dobila sam ogroman izazov, s kojim se i danas borim. Ali kroz tu borbu rastem, učim i napredujem. Okružena sam ljudima koji svoje znanje nesebično dele, a ja želim da ih čujem i upijam sve savete, jer je novinarstvo zanat koji treba dobro ispeći. Drago mi je što sam član ovog tima, dali su priliku mladim ljudima da pokažemo šta možemo i trudim se da ne prokockam šansu.

Možete li kao objektivni posmatrač da ocenite Kurir televiziju?

- Ne mogu. Previše sam uključena u stvaranje programa. Meni je svaki prilog, svako lajv uključenje, svaki gost jedna mala pobeda koju smo ostvarili zarad kvalitetnijeg sadržaja. Osveženje svakako jesmo, ako ni zbog čega drugog, onda zbog velikog broja novih TV lica.

TV ekran

