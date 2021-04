PREMINULA EN DAGLAS: Udovica Krika Daglasa i Majklova pomajka umrla u 102. godini

En Daglas, udovica Kirka Daglasa i pomajka Majkla, umrla je u četvrtak u Kaliforniji. Imala je 102 godine.

Daglas je preminula u svojoj kući na Beverli hilsu.

Njen suprug, legendarni glumac Kirk Daglas, preminuo je u februaru 2020. godine u 104. godini. Par se venčao 1954. godine nakon što su se upoznali u Parizu tokom snimanja filma "Act of Love".

Dobili su dvojicu sinova, Pitera, producenta, i Erika, glumca.

- Često se pitam što bi se dogodilo da se nisam venčao njom. Možda ne bih preživeo bez njenog smisla za humor i iskrenih instinkta - rekao je jednom Daglas.

foto: Profimedia

Pre četiri godine par je izdao memoare "Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood".

- Izvlačila je najbolje iz svih nas, pogotovo iz tate. On nikad ne bi imao karijeru kakvu je imao bez njene pomoći i partnerstva - izjavio je Majkl Daglas.

kurir.rs/sixpage

Bonus video:

00:17 Lepa Lukić o Tozovcu