NESTVARNO MI JE ŠTO PAVLOVU I MOJU LJUBAV POREDE S MILENINOM I GAGINOM Ivana Zečević za praznike neće u ZABRAN, a razlog je jedan

Ivana Zečević osvojila je srca publike kao Miona u hit seriji "Kalkanski krugovi". Mlada glumica za Kurir otkriva kako će provesti predstojeće praznike i gde bi volela da otputuje s dečkom Pavlom Mensurom.

Da li su vas iznenadile reakcije na seriju?

- Moram da priznam da jesu. Dosta sam pratila po internetu komentare i baš ih je mnogo. Neki od komentara su i zašto priča nije završena, što mi govori da su ljudi s pažnjom pratili "Kalkanske krugove" i da su željni nastavka. Reakcije na moju ulogu su pozitivne, veoma sam zadovoljna i iznenađena.

Reditelj Milan Karadžić je rekao da je plakao kada se snimala poslednja epizoda s Pavlom Mensurom i tobom, kako je vama to izgledalo?

- Bilo mi je stvarno teško, jer sam gledala da se ubacim u celu priču i scenu. Bilo je emotivno i naporno, stvarno je bilo suza. Pavlu i meni je bila potrebna ogromna koncentracija, ceo set nas je ispoštovao s tišinom i velikom pažnjom. Bilo je teško, ali na neki način i lepo, jer smo uspeli da napravimo dobru i jaku scenu.

foto: Damir Dervišagić

Koliko dugo se snimala ta scena?

- Snimali smo koliko god da nam je bilo potrebno, ne mogu da se setim tačno. Znam da smo zaista svu pažnju i koncentraciju usmerili na tu scenu. Snimanje nakon toga, kada se saznaje da je Bojan mrtav - to smo išli sigurno pet, šest, sedam puta. Tu sam sebe iznenadila, jer sam imala neiscrpno mnogo emocija u sebi i energije. Plašila sam se koliko puta ću to moći da ponovim, ali se napravila takva energija da sam prosto ušla u to i uradio se dobar posao.

Pavla ubiju u svakoj seriji, a zajedno ste igrali i u "Grupi". Da li ste to komentarisali?

- U seriji "Grupa" smo imali kratku scenu, ali da - Pavle to prati, voli da kaže da ima takav lik da njegovo ubistvo i nestajanje u seriji uvek teško padne narodu. To znači da ga ljudi vole i da se vežu za njega. To smo zajedno komentarisali.

foto: Firefly Production

Šta će biti okosnica nastavka serije?

- Đorđe Milosavljević, Milan Karadžić i ceo kreativni tim su ti koji će osuditi naše likove. Nemam pojma šta će biti dalje - ne znam da li se radnja nastavlja u selu ili u Beogradu, to je sve na njima. Naravno da mogu da razmaštavam sama sa sobom, ali nisam došla do nekog zaključka. Jedva čekam da čujem šta će biti, ako bude druge sezone.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Pavlova i vaša karijera idu dobrim tokom. Porede vas s Milenom Dravić i Gagom Nikolićem. Koliki vam je to teret i koliko ti imponuje?

- Čula sam to od vas i još u nekoliko navrata. Meni su njih dvoje zaista neponovljivi, bili su toliko autentični - odrastala sam uz njihovu glumu, voditeljstvo. To mi je neshvatljivo da ih neko može ponoviti. Ovo pitanje mogu da shvatim kao najveći kompliment na svetu, ali ne mogu to da percipiram. Hvala svakome ko se usudi da nas stavi u tako divan koš.

Da li se vaš život promenio od pre emitovanja do sada?

- Pavle i ja smo relativno skoro pričali, ali nije se ništa promenilo. Jeste malo više pažnje na društvenim mrežama, prilaze ljudi na ulici - ali nije ništa što me opterećuje. Generalno, moj život je isti, ništa se nije promenilo.

Pavle i vi živite jedan normalan život? Dvoje zaljubljenih studenata u malom stanu...

- Apsolutno. Išlo je prirodno, sve kod nas ide prirodno. Kako nas je život vodio, tako smo i odlučivali. Sve je iz ljubavi. Traje dve godine i dva-tri meseca. Volimo da trošimo pare na dobru klopu, ali sve je isto kao i ranije.

Kada ste se vas dvoje upoznali, pre serije "Grupa", na poslu, na probama?

- Sreli smo se na Fakultetu dramskih umetnosti. Onda nas je spojila "Grupa" i počeli smo da se družimo. To bi u nekoliko reči bio neki kratak istorijat naše ljubavi.

Je li reditelj Milan Karadžić stvarno nije znao da ste u vezi?

- Nije znao. Mi smo došli u drugi ili treći krug kastinga, kada smo oboje došli da probamo sa svim likovima. Tada smo mu i rekli da smo zajedno i to je moglo samo da doda svemu.

Da li ćete konačno praznike provesti zajedno?

- Nemamo nikakve planove za sada, mene čeka jedan projekat na leto - u pitanju je kratki film. Pavla takođe čekaju novi izazovi, tako da smo trenutno uposleni i nikada ništa ne planiramo - kako dođe, došlo je.

Može li se desiti da nekuda odete za 1. maj?

- Svakako planiramo da odemo nekuda, da se odmorimo.

foto: Promo

Da li ćete se vratiti u Zabran?

- Aranđelovac je prelep, kao i Zabran, stvarno nam je bilo prelepo na snimanju. Ovoga puta nećemo tamo, vrlo rado kada budemo radili. Mislim da ćemo otići negde preko granice, pre nego da ostanemo ovde.

Šta biste voleli da vidite?

- U Italiji nikada nisam bila - to mi je prelepa zemlja i moja velika želja.

Na šta vas podseća predstojeći praznik?

- Praznici me vezuju za porodicu, tako da definitivno neka družba, hrana i moji najbliži u jednom prostoru. To nam je super, s obzirom na koronu - gde se ljudi slabije druže i okupljaju, iako ja moje najbliže često obilazim, kao i oni mene. Vaskrs je uvek bio divan i srećan praznik.

Podrška porodice Irfan i Srna gledaju me kao svoje dete, isto i moji roditelji Pavla Kako je izgledalo upoznavanje sa Pavlovim roditeljima Srnom Lango i Irfanom Mensurom? - Predivno, oni su me prihvatili kao svoje dete i uvek su spremni da mi daju savet, podržavaju me i pomažu u ovom svetu glume da se koprcam. Uvek su podrška. Moji roditelji, iako nisu iz glumačkog sveta, isto su nam velika podrška. Obožavaju Pavla.

Kurir, Ljubomir Radanov

