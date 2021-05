SILOVAO, PREBIJAO I VEZIVAO JE ZA RADIJATOR! Stravične tvrdnje: Glumica iz Igre prestola podnela tužbu protiv Merlina Mensona FOTO

Esme Bjanko (38) glumica iz Velike Britanije koja se proslavila u seriji "Igra prestola", podnela je tužbu protiv bivšeg dečka. U pitanju je muzičar Merilin Menson (52) koga optužuje za silovanje i nasilno ponašanje prema njoj.

Esme je ranije iznela javne optužbe za zlostavljanje, nakon što je prva u javnosti o tome progovorila glumica Evan Rejčel Vud, koja je bila njegova verenica, a Bjanko je inače 15. žena koja je poznatog muzičara optužila za zlostavljanje

Glumica tvrdi da ju je Menson silovao u periodu od 2009. do 2011. godine i u jednom delu tužbe stoji da ju je "uz drogu i pod pretnjom sile naterao na seksualna dela".

"Mešajući se u postupak izdavanja vize gospođe Bjanko, gospodin Menson je uspeo da kontroliše gospođu Bijanko preteći da će povući svoje veze ako ne pristane", stoji u tužbi koju je glumica sada podnela protiv rokera.

U tužbi se još spominje i da ju je seksusualno iskorištavao dok je bila u nesvesti ili u stanju u kojem nije mogla da pristane na takav čin.

Rekla je i da je Menson tokom seksa bez njenog pristanka udarao, grizao, šibao i sekao po zadnjici, grudima i genitalijama.

Sve je počelo kada je Menson pitao Bjanko da glumi u spotu za pesmu "I Want to Kill You Like They Do in the Movies", koji nikada nije objavljen. Kaže da je tokom snimanja jedva spavala i jela i da joj je Menson davao kokain.

Bjanko tvrdi da su prvo bili u vezi na daljinu, a otkrila je i intimne detalje i rekla da ju je Menson grizao tokom odnosa. Početkom 2011. godine je iz Engleske otišla u Los Anđeles da živi sa njim. On joj je potom diktirao kada može da spava, šta može da obuče i kada može da izađe iz stana.

Ona se na svom Instagram storiju osvrnula na ceo slučaj.

"Kao i milioni preživelih poput mene koji su bolno svesni, naš pravosudni sistem je daleko od savršenog. Zato sam kreirala Feniks Akt, zakon koji daje dragoceno, dodatno vreme za iseljenje za hiljade onih koji su preživeli nasilje u porodici. Dok se borim za bolji pravni sistem, takođe tražim svoje pravo i zahtevam da moj zlostavljač bude odgovoran.

Previše dugo je moj zlostavljač bio van radara, uz pomoć slave, novca i indsutrije koja je zatvarala oči pred svim.

Uprkos brojnim hrabrim ženama koje su govorile protiv Merlina Mensona, bezbroj preživelih ostaju ućutkane, a neki od njihovih glasova nikada se neće čuti. Nadam se da ću podizanjem ove tužbe pomoći i sprečiti Brajana Varnera da više ne uništava živote i osnažiti druge žrtve da potraže svoju malu dozu pravde.", stoji na njenom storiju.

"Bio je nasilan, vezao me je kablovima, udarao bičem, koristio seksualne igračke. Osećala sam se prestravljeno, ali sam rekla samoj sebi - Menson je samo teatralan. Stvorićemo veliku umetnost", rekla je ranije glumica. "Osećala sam se kao njegov zatvorenik. Dolazila sam i odlazila kada je on želeo. Kontrolisao je s kim sam pričala. Porodicu sam zvala skrivajući se u ormaru" ispričala je ranije Bjanko, a Menson joj je navodno više puta nožem sekao stomak.

"Sećam se samo da sam ležala i nisam se borila. Bio je to poslednji trenutak u kom sam izgubila svaki osećaj nade i sigurnosti".

U tužbi se navodi da je najstrašnije što je doživela u vezi s Mensonom vezivanje za radijator i tukao je bičem, za koji je "ponosno rekao da su ga koristili nacisti".

