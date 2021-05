SAMO JE SLOGA NEOPHODNA: Iva Štrljić priznala koju tradiciju ima na Uskrs, a praznici je uvek podsećaju na jednu OSOBU

Iva Štrljić progovorila je o tome kako se proslavlja Uskrs u njenom domu.

Glumica je otkrila kako je sa decom svojih prijatelja posebnom tehnikom šarala uskršnja jaja.

Pred veliki praznik stiglo je i veliko priznanje za tebe. Kakve emocije izaziva treća nagrada za godinu dana?

- Dirnula su me priznanja na onaj najlepši način zato sto su pokazatelj da sam svojim radom, trudom, darom i istrajnošću skrenula paznju na sebe onako kako jedan umetnik koji je pre svega profesionalac koji voli da stvara i deluje, a ja sam baš takva, i zaslužio. Raduje me činjenica da sam se ulogom Dijane Erski približila narodu onako kako sam oduvek i želela. Meni je podrška publike ključna i verujte, nema veće sreće za jednog glumca od onoga što trenutno svakodnevno doživljavam, a to su komentari ljudi kako su oduševljeni načinom kako igram Dijanu i zato sam posebno srećna što sam dobila ove tri nagrade koje su potvrda da me narod voli i hvala na tome, ljubav publike mi puni srce i ukrašava dan.

foto: Printscreen/Ami G

Poznato je da si stručnjak za slane torte i kolače. Šta se ove godine našlo na tvojoj trpezi?

- Umem zaista sve da skuvam, od najkomplikovanijih recepata do laganih jela. Tačno je da najčešće osmislim neku slanu tortu međutim, volim da se poigram i sa raznim varijacijama musake i rolata kako slatkih tako i slanih pa sam ove godine pravila nešto što je poput musake i rolata, ali kako svaki recept oplemenim svojom idejom ne može se reći baš ni da je klasična musaka niti klasičan rolat. Kada govorimo o kolačima, onda mi je bitno da mirišu na detinjstvo. Kada sam bila devojčica, često sam provodila vreme uz baku Bosiljku koja je simbol topline mog odrastanja i uz koju sam obožavala da pravim kolače i od nje naučila pravila veštine dobre kuhinje. Zauvek će me praznici podsećati na nju.

Kojom tehnikom si dekorisala uskršnja jaja i da li to predstavlja radost za tebe?

- Postoji samo jedna tehnika...a ona se zove "s ljubavlju"...Znate kako ja to radim, pozovem decu svojih prijatelja i onda mi zajedno šaramo, bojimo i radujemo se. Mnogo volim decu i zato kad god postoji mogućnost da vreme provedem sa njima u razgovoru i igri iskoristim taj trenutak. Uskrs je ono čemu se oni raduju i zato nije bitno da jaje bude dekorisano perfektno, bitnije je da su to uradile slatke dečije ručice na svoj detinji način.

S kim provodiš najradosniji hrišćanski praznik i šta je uz dobro društvo i dobru hranu neophodno za potpuni doživljaj velikog dana?

- Sa porodicom. Samo je sloga neophodna, kao i mir, ništa više.

foto: ATA Images

