MANDA BI DANAS SLAVIO 60. ROĐENDAN: Umro je na sceni, a ispovest njegove supruge ANJE tera suze na oči

Na današnji dan, 3. maja 1961. godine, u Beogradu je rođen Milorad Mandić Manda i danas bi proslavljao 60. rođendan.

Prvo je upisao Elektrotehnički fakultet, ali je krenuo amaterski da se bavi glumom i otišao na prijemni ispit. U svoju klasu ga je primao Vlada Jevtović i među veličanstvene Bodu Ninkovića, Dragana Petrovića Peleta, Vesnu Trivalić, Dragana Bjelogrlića, Srđana Žiku Todorovića.

"Snimao je mnogo emisija i pesama za decu, igrao paralelno u pozorištu, televiziji i filmu... dva puta se ženio, ima četvoro dece... brzo je živeo, brzo vozio, mnogo pušio, mnogo radio... imao problema sa srcem... i samo je u toku predstave, na sceni - sagoreo... imao je samo 55 godina", ovako se Mande seća njegova koleginica Vesna Stanković.

Glumica Anastasija Anja Mandić, supruga preminulog Milorada Mandića Mande u životnoj ispovesti ispričala je potresne detalje sa predstave "Petar Pan", kada je Manda pao na sceni i preminuo.

- Bilo je vruće, pa nismo hteli da krenemo mnogo ranije od kuće. Kad smo stigli Andrija je seo pored mene i predstava je počela. Znala sam je napamet, jer sam je mnogo puta gledala - počela je Anja.

- Kad je Manda pao sa tog brda odmah sam pomislila: "Jao, pogledaj šmiranta, sad je smislio da padne u vodu, pa da se svi izbezumimo". Međutim, on je dugo ostao u tom položaju i posumnjala sam da nešto nije u redu. To su bile sekunde, ali te sekunde izgledaju kao večnost - prisetila se glumica.

- Bio mi je potreban nečiji pogled samo da vidim da li grešim, da li vidim dobro. Okrenula sam glavu i bilo je mnogo kolega, među njima i Boba Mićalović sa decom. Kada me je pogledala to mi je bio znak da zaista nešto nije u redu - ispričala je glumica u emisiji "Preživeli".

- Čula sam kako ga deca dozivju: "Kapetane, kapetane". Ja sam iz prvog reda skočila na scenu... Ja ne znam kako. To je paralelna realnost, kako se to dešava. Samo sam želela da mu vidim oči zatvorene. Nadala sam se da je pao u nesvest. Međutim, njemu su oči bile otvorene i ja sam po tome videla da nešto ozbiljno nije u redu - rekla je Anastasija.

Glumica je tada bila uz svog supruga pokušavajući da pomogne, dok je njen i Mandin sin stajao uplašen u sali.

- Nisam bila sposobna da pomognem detetu, neki ljudi navlače zavesu da bi se ispraznila sala, ostajem sa Mandom iza scene, a dete mi je u sali. Zvali su Hitnu pomoć, pojavio se lekar. Kolege mu daju veštačko disanje, ja pokušavam da pomognem, onda sam videla Andriju kako stoji uplašen - rekla je glumica i dodala:

- Sad tek shvatam koliko je bio mali za to što se njemu dogodilo. Otrčala sam do njega i rekla mu da ne brine, da će sve biti u redu. Pitao me je:" Šta se dešava? Nije valjda?"... Rekla sam mu da ide da pojede neki dobar sladoled i da ću brzo da dođem. Stigla je Hitna pomoć i videla sam da sve to dugo traje i da uporno pokušavaju da mu pomognu. Pozvala sam svi decu telefonom i rekla im: "Dođite, tati nije dobro".

Anastasija je sinu Andriji bez okolišanja saopštila šta se desilo njegovom ocu, a on je rekao da nakon Mandine smrti ne želi da živi.

- U međuvremenu sam počela da se, nekim čudnim osećajem, mirim sa tim da će se njemu nešto desiti. Lekari su sve pokušali. Andrija je bio svestan da se nešto dešava i znala sam da ne treba da odlažem. Niam želela da ga lažem da je Mirolad u bolnici - rekla je glumica.

- Kada sam otišla do njega i videla njegove oči... Izvela sam ga ispred zgrade i čučnula, pošto je bio mali, da mi njegove oči budu blizu. Omah me je pitao: "Gde je tata?", rekla sam potpuno mirno bez ikakvog okolišanja šta se dogodilo.

- Dobro je što sam odbila sedative, jer sam sinu rekla svesno šta se desilo. Taj krik nikada neću zaboraviti. Stegla sam ga i odmah smo otišli do auta. Moja drugarica je izvadila jastuk koji je imala u kolima i rekla sa mu: "Molim te, tim jastukom udaraj najviše što možeš" i on je udarao po sedištu i vikao da neće više da živi - rekla je i dodala:

- To je bilo strašno, ali izbacio je taj stres i odmah počeo da plače.

Anja je sinoć okačila na Istagram sliku njihovoh sina, koji je slika i prilika svoga oca.

