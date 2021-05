GLUMICU SILOVAO DEČKO SA ŠESTORICOM DRUGOVA! Pamela Anderson ispričala kroz kakve TRAUME je prošla u mladosti, njena majka SKRHANA

Glumica Pamela Anderson imala je veoma buran život, ali i traumatičan.

Naime, ona je pre nekoliko godina izjavila kako ju je dadilja s*ksualno napastvovala od šeste do 10 godine. Pored ovog šokantnog otrkrića, Andersonova je priznala da se niz zlostavljanja nastavio kasnije.

foto: Profimedia

Pamela je priznala i da ju je sa 12 godina silovao mušlkarac od 25 godina, a sa 14 godina s*ksualno ju je napastvovao dečko zajedno sa njegovih šest drugara.

- Moj tadašnji dečko je mislio da bi bilo zanimljivo me siluje sa šest prijatelja. Nisam želela da živim, htela sam da nestanem sa lica zemlje - rekla glumica.

Skrhana majka Pamele Anderson, Kerol, priznala je da nije znala kroz šta joj je sve ćerka prošla, dok ova to nije javno priznala u Kanu. Nakon Pamelinog priznanja da je dva puta silovana, kao i da je zlostavljana u detinjstvu, njena majka je ostala u šoku i potpuno zbunjena, ali nadasve tužna što je njeno dete kroz sve to prolazilo samo.

foto: Profimedia

Kerol je pre nekoliko godina rekla da nije imala pojma kroz kakav joj je horor ćerka prolazila, kao i da je cela porodica ostala bez reči i zatečena ovim priznanjem. U isto vreme, kanadska policija pokrenula je istragu povodom navodnih zločina.

Naime, Pamela je na predstavljanju svoje fondacije 2014. u Kanu otvoreno pričala o svom detinjstvu i patnjama, i po prvi put je priznala da je njeno prvo s*ksualno iskustvo bilo silovanje.

- Sedela sam otvorenih usta kada sam za to saznala. Moj suprug Beri i ja smo uvek mislili da smo bili posvećeni roditelji, tako da je bilo zaista užasno čuti za ovo sada. I ja sam bila podjednako šokirana kao i svi drugi ljudi, pogotovu jer sam mislila da sam bliska sa svojom decom. Moj sin Geri je plakao satima, nikada ga nisam videla da tako plače, i to sve zato što se osećamo kao da nismo dovoljno dobro zaštitili Pamelu- ispričala je Kerol.

foto: Profimedia

Kerol kaže da do samog govora u Francuskoj nije znala ništa o ovome, a odmah nakon što je održala govor, Pamela je majci poslala imejl.

- Napisala je "Mama, nemoj ovo da shvatiš lično, mnogo te volim i svu snagu i navike za rad smo dobilii od tebe". Jednostavno je želela da skine taj teret. Mora da joj je bilo veoma teško, pogotovu u tim godinama- rekla je tada glumičina uznemirena majka.

Kerol se posebno zabrinula zbog tvrdnji da ju je i bebisterka zlostavljala. Kako kaže, ona je radila, i davala je sve od sebe da bude tu za Pamelu i njenog brata kada god je mogla. Ali, tokom dana je bebisiterka vodila računa o Pameli.

- Pam i ja smo bile veoma bliske tada, radila sam danju i trudila sam se da budem kući svake večeru sa njom i njenim bratom. Ako je zaista s*ksualno zlostavljala bebisiterka od šeste do desete godine, onda je to zaista teško za podneti. Ali ne se sećam koja je to bebisiterka o kojoj Pam priča, bilo ih je puno - ispričala je Pamelina majka.

Ali više od svega, Kerol je šokirala činjenica da je njihiva mezimica ovo krila od roditelja dugi niz godina.

- Ne mogu da verujem da mi to nije rekla još tada, nije bila stidljiva devojčica, i zato mi ovo slama srce. Mi smo mnogo radili, ali Pamela i njen brat su bili bliski i vodili su računa jedno o drugom. On je četiri godine mlađi od nje, i tako je šokiran. Pokušava da se seti svega što može o bebisiterkama iz tog perioda - dodala je.

Ona veruje da je njena ćerka iznela ovo bolno priznanje jer je tako želela da pomogne drugim devojkama koje su preživele silovanje da pričaju o tome, a ne da sve drže u sebi.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

