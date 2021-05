SIN VUKAŠIN SE NAJVIŠE OBRADOVAO ŠTO JE DOBIO SESTRU IVANKU Nina Janković o naslednici, bitki s koronom i seriji Kalkanski krugovi

Serija "Kalkanski krugovi" oduševila je sve gledaoce, ne samo sjajnom glumom, režijom i pričom već i fantastičnim maskama, a najupečatljiviju je nosila Nina Janković kao Baba Guba. Za glumicu je ceo proces bio magičan jer je tokom snimanja u okolini Aranđelovca saznala da je u drugom stanju. Za Kurir u rođendanskom broju s Ninom razgovaramo o snimanju koje će dugo pamtiti, ali bebi, koja je stigla neplanirano nekoliko dana ranije.

Kako ste doživeli seriju "Kalkanski krugovi"?

- Bila sam veliki fan serije. Jedna sam od onih koji s nestrpljenjem čekaju njen nastavak. Iako sam znala zaplet i čitala scenario, gledala sam je s velikom pažnjom i znatiželjom kao da ne znam o čemu se radi (smeh). Privukla me je kod nje priča, gluma i to mesto. Uspeh serije "Kalkanski krugovi" nije me iznenadio, jer je drugačija od svega što se emituje kod nas na televiziji.

Da li je uloga Svetlane bila namenjena vama?

- Čula sam da jeste, a scenarista Đorđe Milosavljević mi je to i potvrdio. On je još dok je pisao Svetlanu mislio da je ta uloga baš za mene i da mogu da je odigram. I reditelj Milan Karadžić se složio da je to dobro rešenje, a i ja kad sam pročitala scenario. Ništa slično nisam radila dosad u karijeri, a prvi put sam snimala s maskom u scenama kad glumim Baba Gubu. Ceo proces je bio izazov. Stavljali su mi na lice lepak koji se suši, ali nisam osećala napor. Kad vidim na kraju kako sve to izgleda, moram da priznam da je maska fenomenalna. Uspeli smo da tim likom postignemo ono što je scenarista zamislio.

foto: Dušan Ivanović, Promo

Koliko ste uspeli da sakrijete od svojih bližnjih da je Svetlana zapravo Baba Guba?

- Po očima su me prepoznali već u prvoj epizodi, kad pukovnik uvodi devojku u Zabran, a kasnije su i kroz priču dobili potvrdu. Nije im samo bilo jasno da je to ista osoba koja je tu bila pre 120 godina. Ona samo ne stari tako brzo kao ljudi koji žive u stvarnom svetu.

Publika je u seriji najviše oduševljena Žarkom Lauševićem, ali vas je još nešto fasciniralo?

- Nije samo publika oduševljena, na snimanju su svi bili očarani njegovom maestralnom glumom i lakoćom njegove igre... Žao mi je što nismo imali zajedničkih scena, ali smo se susretali na snimanju i svaki put sam uživala u njegovom društvu i genijalnom Veliboru. A mene su još fascinirale i mlade kolege, koje su napravile sjajne uloge i bili na visini zadatka. Skidam im kapu. Prvi put sam radila s Vojinom i sjajno smo funkcionisali, bilo mi je zadovoljstvo da sarađujem s njim. Nataša Ninković je jedna od mojih omiljenih glumica, tako da kad čujem da smo u istom projektu, obuzme me sreća.

foto: Promo

Seriju ste snimali u drugom stanju...

- Za trudnoću sam saznala kad sam išla na snimanje. Bila sam tada u kolima s Vojinom Ćetkovićem i Natašom Ninković. Vadila sam krv, jer sam mislila da imam nekih drugih problema. Stigli su mi nalazi i videla sam da mi je beta povišena i da sam trudna. Rekla sam Vojinu i Nataši odmah. Oni su se baš obradovali. Zbog korone morala sam svima da to saopštim mnogo ranije da ne bi izgledala kao ludak koji opominje kolege da nose maske i napolju. Ekipa je bila veoma pažljiva prema meni, a na kraju sam se ja jedina zarazila koronom. Morali smo da pomerimo snimanje. Ostalo mi je bilo da uradim još dve scene. Kasnije mi se u kadru i vidi malo stomačić, a to su scene s Vojinom iz devete epizode u mom stanu.

foto: Vladimir Nićiforović

Kako ste provodili protekle dane?

- Spremala sam se za dolazak bebe. Uživala sa sinom i mužem. Pravili smo nedavno proslavu Vukašinovog rođendana, a i mog. Oni su mi zajedno napravili tortu. Trudim se da što više uživam u porodičnim trenucima. Mi smo preležali koronu, pa smo mirniji. Suprug se i vakcinisao.

Kako ste odabrali ime za devojčicu?

- Po Matejinoj baki. Vukašin se najviše obradovao što je dobio sestru. A Ivanka je odlučila da dođe na svet baš na Uskrs, na najradosniji dan u godini.

foto: Vladimir Nićiforović

Naslovne strane zaslužuju talenti Kurir slavi 18. rođendan, šta imate za nas kao savet? - Želim vam srećan rođendan i da nastavimo da uspešno sarađujemo i u budućnosti. Svi znamo da se oko nas dešavaju ružne stvari, ali ne moramo to da gledamo na naslovnim stranama. Bilo bi lepše svima da se više piše o vedrijim temama. Srbija kao zemlja ima toliko divnih ljudi za koje mnogi i ne znaju i talenata koji su zaslužili da dobiju medijski prostor i naslovne strane. Da nije Instagrama, za većinu tih ljudi ne bih ni znala da stvaraju.

foto: Vladimir Nićiforović

Ljubomir Radanov

