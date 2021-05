KUSTURICA I STRUGAR ULAŽU U IZGRADNJU ERGELE: Režiser i glumac obožavaju konje, pa udružili snage!

Emir Kusturica i Petar Strugar planiraju da naprave ergelu u blizini Dobanovaca u selu Grmovac, saznaje Kurir. S obzirom na to da su obojica ljubitelji konja i konjičkih sportova, žele da izgrade sopstvenu odgajivačnicu za ove plemenite životinje i započnu novi biznis.

Kusturica je pre nekoliko meseci došao na ovu ideju, a kao idealnog partnera video je Strugara, koji je veliki ljubitelj konja i gaji ih na salašu u blizini Jakova. Izložio mu je ovaj plan, što se Petru dopalo, pa je s njim krenuo u potragu za terenom. Emir je ubrzo saznao od prijatelja da se prodaje veliko zemljište blizu Dobanovaca, u mestu Grmovac. Odmah su otišli tamo kako bi videli prostrani plac.

Obojica su bila oduševljena izgledom zemljišta i time što ne bi bilo puno posla oko raščišćavanja pre gradnje, pa će najverovatnije i da ga kupe. Trenutno proveravaju da li je posed adekvatno legalizovan, a proveravaju i u Zavodu za urbanizam, kao i da li je priključen na struju i vodu. Iako bi trebalo da je sve u redu, moraju da završe sa procedurama.

Kako navodi naš izvor blizak Kusturici, novac koji ulažu je ogroman. Međutim, kada naprave biznis-plan, sigurni su da će im uloženo brzo biti vraćeno. Osim nekoliko velikih štala koje planiraju da izgrade, a gde će biti smešteno 20 konja za početak, treba da naprave staze kojima će životinje moći da trče, kao i manju stazu, gde će biti škola jahanja i konjički sportovi. Takođe, žele da naprave i malo veštačko jezero, kaže naš sagovornik, kao i propratne ugostiteljske objekte - restoran, kafić. Jedan deo treba i da se asfaltira, odnosno prilazni put za goste i posetioce, kao i da se napravi nekoliko parking-mesta.

S obzirom na to da Strugar već ima nekoliko konja, za to će im biti potrebno manje novca, ali, inače, cena ove plemenite životinje ide i do nekoliko hiljada evra.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Kusturicom i Strugarom, ali se oni nisu javljali na brojeve poznate redakciji.

Glumac se, osim primarnog posla, dosad nije bavio biznisom, dok je režiser već godinama pare ulagao u nekretnine. Kusturica je vlasnik hotela i skijališta na Tari, kao i turističke atrakcije Drvengrad na Mokroj Gori, a u njegovom vlasništvu je Andrićgrad u Višegradu.

Zaljubljenik u konje Strugar ispunio veliku želju Strugar ne krije da su konji njegova velika ljubav, a godinama unazad držao ih je po pansionima i maštao da otvori svoj konjički klub. Pronašao je salaš nedaleko od Beograda, okružen prirodom i daleko od gradske vreve, latio se posla i počeo da ostvaruje san. On u štali ima 13 konja, koje koristi za školu jahanja i za sport. Planira da broj konja raste, a sa prijateljem s kojim sarađuje došao je na ideju da otvori konjički klub. - Volimo to, time se bavimo celog dana, svakog dana i zato ne bismo napravili neku našu priču. Imamo školu jahanja, terensko jahanje, mogućnost bavljenja sportom. Naravno, bavićemo se i snimanjem filmova, eventualno iznajmljivanjem konja za snimanje - rekao je Strugar za medije. foto: Kurir

