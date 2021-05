BIO SAM GREŠAN PREMA BIVŠOJ ŽENI I DETETU: Feđa Stojanović je samo za JEDNIM žalio u životu, sebi to nije mogao da OPROSTI

Glumac Feđa Stojanović preminuo je u 73. godini nakon teške bolesti.

Njegov život obeležila je velika porodična tragedija kada je izgubio sina Uroša, a malo ko zna da je Feđa iza sebe ima dva braka.

U prvi brak ušao je veoma mlad, sa samo 25 godina, zbog čega je često isticao da se kaje zbog toga.

– Veliko kajanje. To je bila moja velika greška. Prosto nerazumno je bilo, nažalost to se nije ni pokazalo dobro u mom životu. Mislim da ljudi ne treba da se žene pre 35, 36 goidne, devojke možda isto oko tridesete treba da se udaju.- pričao je Feđa.

– Mislim da je brak jedna prevaziđena stvar. Ja sam za to da ljudi žive zajedno ako se nađu, ako su srodni i ako se vole. Da imaju decu, ali šta će im to da se potpisuju, i da im neko svedoči? Iskreno mislim da je to jedna prevaziđena stvar i da će to verovatno i da nestane. U velikim zapadnim zemljama mnogi ljudi tako žive.

Ipak, bio je srećan čovek. Živeo je sasvim običnim i skromnim životom.

− Mislim da sam srećan čovek. Imam sve što mi treba, dvoje divne dece, čamac, kućicu pored vode, srećan brak. Nisam baš lak za življenje, tvrdoglav sam i što naumim moram da isteram po svom, inače prekidam komunikaciju. Ne podnosim svađu, kad se naljutim u stanju sam da ćutim danima. Mrgud sam, moram nešto da menjam kod sebe. Mislim da sam pošten prema svojim prijateljima, nisam zavidan, pakostan, radujem se tuđem uspehu, mislim da sam dobar roditelj, pouzdan, čak i da sam vredan. Mana mi je što nisam bezobrazan. Kada bih nešto mogao da ispravim, ne bih se oženio pre 35. godine jer sam, nažalost, napravio veliku grešku. Grešan sam i prema bivšoj ženi i detetu što sam mlad ušao u nešto nepoznato - pričao je on.

Jednom prilikom ispričao je kako je upoznao drugu suprugu.

– Ona je sa mojom prijateljicom, koja je bila kostimograf u „Ateljeu 212“, došla na predstavu. Onda su došle u glumački bife i reč po reč i šta da vam kažem. Dalje se zna (smeh). - govorio je Stojanović.

