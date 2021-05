MEGAN MARKL OBJAVLJUJE KNJIGU U JUNU: Voditelj SRPSKOG porekla urlao od smeha i LUPAO ŠAKAMA o sto zbog novog poduhvata glumice

Megan Markl (39), vojvotkinja od Saseksa objaviće u junu dečju knjigu "The Bench" (Klupa) o odnosu oca i sina.

Ovu vest je objavio izdavač početkom nedelje, a knjiga je najnoviji poduhvat Megan Markl i njenog supruga princa Harija, unuka kraljice Elizabete, otkako su odstupili s kraljevskih dužnosti i preselili se u Los Anđeles sa sinom Arčijem prošle godine.

Dečja knjiga, inspirisana Harijem i Arčijem koju je ilustrovao umetnik Kristijan Robinson, biće objavljena 8. juna, a Megan će dati svoj glas za verziju audio knjige, naveo je izdavač.

"The Bench" je nastala kao pesma koju sam napisala za svog supruga na Dan očeva, mesec dana nakon što se Arčie rodio. Ta pesma je postala ova priča", rekla je vojvotkinja. "Nadam se da će "The Bench" odjeknuti u svakoj porodici, bez obzira na sastav, kao što je i u mojoj."

Međutim, da nisu svi sa radošću dočekali ovu vest govori i ponašanje voditelja programa australijskog Kanala 9 (The Channel Nine) Karla Stefanovića. Naime, on nije mogao da se suzdrži od smeha dok je tokom emisije razgovarao o Meganinoj knjizi za decu.

"Takođe će izaći audio knjiga?" upitala je Stefanovićeva koleginica gošću programa.

"O, ne", rekao je tada Karl i počeo je da se smeje i da lupa rukama po stolu.

"Možete li zamisliti išta bolje? Sad možete slušati kako vam Megan priča i dok se vozite, dok kuvate ručak. Briljantno", kazala je gošća.

"Ili da je slušate tokom duge vožnje", dodao je Karl, koji se još uvek smejao.

Inače, Karl Stefanović je voditelj popularnog programa Danas (Today) australijskog Kanala 9, a njegov otac ima srpske korene.

