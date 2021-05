DŽONI DEP JE ZA KREKU REKAO DA JE NAJBOLJI ČOVEK KOGA JE UPOZNAO Slavni glumac sve oduševio jednom izjavom u novom filmu VIDEO

Film "Veliko iskopavanje" sa Rejfom Fajnsom večeras otvara 49. Fest, a jedna od najiščekivanijih projekcija je prikazivanje dokumentarca "Kreka: Lovac na snove", u režiji Slobodana Ivetića, kome je jedan od sagovornika i Džoni Dep. Film prati karijeru poznatog filmskog scenografa Miljena Kljakovića Kreke, kreativnog direktora "Fajerflaj produkcije", u kojem se, između ostalih, pojavljuju slavni glumac, Beri Levinson, Ridli Skot, Džeri Luis... Dokumentarac će biti prikazan na zatvaranju u Kombank dvorani, a Kreki će biti uručena nagrada Beogradski pobednik.

- Ono što je Novak Đoković za tenis, to je Kreka za film. On je sarađivao sa najvećim glumcima i producentima i velikim holivudskim producentskim kućama. Prilika je da se kroz taj film prikaže čitava njegova karijera, Kreka je radio sa oskarovcima. Pravio je čitave gradove na filmskim setovima. "Centar film" mi je ponudio režiju filma o slavnom scenografu, i eto nas pred premijerom tog filma na Festu. Krekina karijera od 40 godina stala je u 90 minuta filma... Ta činjenica me malo plaši, ali verujem da sam osvetlio sve najvažnije momente iz njegove karijere - kazao je Ivetić.

U filmu učestvuju i Goran Marković, Srđan Karanović, Dušan Kovačević, a deo ove priče je postao i Džoni Dep jer je tada u Beogradu snimao film "Minamata". Sama najava za dokumentarac je impresivna, budući da je glumac progovorio na čistom srpskom jeziku. Na kraju intervjua samo je izustio: "Jebiga! Hajdemo da se napijemo!"

- Neka njegova prijateljstva i druženja se nastavljaju i posle završetka snimanja. Uspeo sam da sa nekoliko retkih i privatnih video-snimaka prikažem te momente druženja sa zvezdama kao što su Džoni Dep, Džeri Luis ili "poseban susret" sa Marlonom Brandom. Sa velikim poštovanjem prema Krekinom radu pristao je da stane pred našu kameru... Intervju je trebalo da radimo u Los Anđelesu, ali smo ga snimili u Srbiji. Džoni Dep je za Kreku kazao da je jedan od najboljih i najčudnijih ljudi koje je ikada upoznao - zaključuje reditelj.

Impresivan posao Napravio je Veneciju, Meku i Medinu Slobodanu Ivetiću omiljeni film iz Krekinog opusa je "Delikatesna radnja". - Taj film je savršeni autorski stilski rad i nije čudo što je postao kultni film i u Evropi i u Americi. Krekine najuspešnije scenografije su u filmovima "Tajni prolaz" i "Prorok Muhamed". To su monumentalni dekori u kojima je Kreka napravio čitave gradove: Veneciju, Meku, Medinu...

