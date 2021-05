BULE GONCIĆ NA KURIR TELEVIZIJI O PREMINULOM FEĐI STOJANOVIĆU: Nemerljiv je bol kad izgubite deo sebe, ostaće zauvek u mom SRCU

Glumac Bule Goncić je bio gost u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a tim povodom je pričao o preminulom glumcu Feđi Stojanoviću.

"U strašnom smo vremenu kada smo izgubili mnogo prijatelja, braću, sestre. Sada smo izgubili mog dragog kolegu, on je uvek pomagao. Pogotovo mladim ljudima. Uvek je pomagao mladom svetu, snimao je studentske filmove. Bio je divan kolega. Mi smo igrali mnogo predstava zajedno. Gubitak je veliki, Feđa je umeo da se naljuti, ali to je njegova duša, njegov duh. Deset minuta bi mogao da bude ljut, a onda bi se njegova dobroćudna priroda vratila", rekao je on a onda je otkrio kakva je bila njegova saradnja sa Feđom.

"Mi smo bili neposredni partneri, bili smo na mnogo snimanja zajedno. Jedno od poslednjih je bilo "Istine i laži". To su nezaboravni trenuci. Umeo je i najdosadniju situaciju da pretvori u zanimljivu. Ne postoje reči koje bi opisale koja je to bol", rekao je Bule.

"Mislim da se najviše na svetu davao za glumu. Uvek je davao kvalitet više. Potrebu i motivaciju da čovek pored njega počne da glumi. Ostaje u srcu da je otišao sa našim dragim kolegama. Ostaće zauvek u srcu i ostaće deo u našoj ličnosti. On je bio pravi drugar. Nemerljiv je bol kad izgubite deo sebe", zaklčjučio je on.

