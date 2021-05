FEĐA JE BIO MOJ STARIJI BRAT Reditelj i glumac Erol Kadić za Kurir: Naše svađe završile bi se pesmom

Nakon teške bolesti, pre dva dana, u Beogradu je u 73. godini preminuo glumac Feđa Stojanović, a njegove kolege i dalje ne mogu poverovati da ga više nema.

Reditelj i glumac Erol Kadić za Kurir se prisetio dirljivih uspomena koje je stvorio sa svojim velikim prijateljem Feđom.

- Mada sam znao da je teško bolestan, sve se ipak desilo veoma brzo - od Nove godine je krenula rapidno ta bolest - započinje priču Kadić i nastavlja: - On je inače bio veseo, zdrav čovek - pun života. Bio je moj veliki prijatelj, pre svega divan čovek i kolega. Krasila ga je jedna osobina - vrlo je bio obrazovan i temeljan što se tiče glume. Zajedno smo radili sedam predstava, on u poziciji glumca, a ja reditelja. Znam da je toliko bio studiozan, nijednu grešku mi nije opraštao. Opet, bio je pun podrške - smatrao sam ga starijim bratom, jer sam u njemu imao podršku.

Kadić se prisetio njihovih druženja koja su se završava u svitanje.

- Ono što je isto interesantno, obožavao sam s njim da se svađam. Svađe s njim su bile takve da smo nekada znali i da dočekamo zoru, ali vrlo brzo smo shvatili da to u stvari nisu svađe - već divni razgovori između nas dvojice. Zorom smo se rastajali u tišini, a onda bismo se sledeći dan videli i nastavili bismo neku drugu temu - znajući da ćemo komunicirati na isti način. On je bio čovek pun energije i emocija, u stvari je bio kao plišani meda. Te naše "svađe" završavale su se nekom lepom pesmom, pošto je prelepo pevao i voleo je to. Mnoge pesme me asociraju na njega, ali bi se naljutio, da je tu, kada bih rekao bilo koju pesmu - od balada do starih narodnih pesama, njegov dijapazon pesama bio je velik - zaključuje Kadić.

Komemoracija povodom smrti Feđe Stojanovića održaće se u Ateljeu 212 u subotu u 12 časova. Kremacija je istog dana na Novom groblju u Beogradu u 14 časova.

