KOSKA JE IGRATI LJUDE KOJI SU POSTOJALI Filip Hajduković o dva nova filma: Gluma mi otvara mogućnost za smislen i ispunjen život

Na dan kad počinje 49. međunarodni filmski festival Fest, na kojem će biti prikazan i film Olega Novkovića "Živ čovek", jedan od aktera ovog ostvarenja Filip Hajduković govori o utiscima sa snimanja. Od tada su prošle dve godine, koje su karijeru ovog mladog i perspektivnog dramskog umetnika obogatilo i s nekoliko novih serija.

Radujete li se premijeri filma "Živ čovek"?

- Apsolutno. Kad prođe mnogo vremena od snimanja, postoji divna okolnost da se ne sećate u potpunosti scenarija, što čini da se više radujemo premijeri, pogotovo ja sada filma u čijem sam radu uživao. Reditelj Oleg Novković i scenarista Milena Marković uvek su dobitna kombinacija. I ulogu u "Močvari" prihvatio sam pre nego što je stigao da mi objasni o čemu se radi. Bitno mi je da u njoj vidim prostor za razigravanje, nadmaštavanje i teren za napredak.

foto: Promo

Kakvi su Nikola Đuričko i Nada Šargin kao roditelji u ovom ostvarenju?

- I Nikola i Nada su zaista divan primer. Uvek brižni i naklonjeni partnerima, što im je jedna od osobina koju bih definitivno voleo da posedujem kad stignem u njihove godine. Privilegija je gledati kako napreduju iz tejka u tejk i nadograđuju ulogu, kako razmišljaju i na kraju kako ispuvanjavaju ideju s papira.

Šta napravi distanca od dve godine, koliko je prošlo otkako ste snimili ovaj film?

- Odmah bih nakon snimljene scene nešto menjao, uvek! Posle dve godine menjao bih sve u svojoj igri. Ali to ne znači da bi nove ideje bile tačnije, zato je najbolje tako kako jeste.

foto: Nemanja Nikolić

Publika čeka Fest da vidi vaš novi film, kako doživljavate ovaj festival koji je nekada u Beogradu okupljao svetske filmske legende?

- Budući da sam rođen sredinom devedesetih godina, taj kosmopolitski odnos prema kulturi, a i prema svim elementima koji čine funkcionisanje jedne države, nažalost, skoro me je potpuno zaobišao. To što imam premijeru filma na festivalu koji ima ozbiljnu tradiciju čini da verujem da neke veze s vremenom kad je naš poziv bio važan i dalje postoje. Fest je oduvek bio kulturno sastajalište čitave Jugoslavije, sadašnjeg regiona, tako da volim da verujem da je to mesto gde su nam granice izbrisane.

Publiku ste nedavno kupili ulogom finog momka u "Kalkanskim krugovima". Jeste li gledali seriju kao običan gledalac?

- Uvek mora da prođe određen vremenski period da bih mogao da gledam sebe na pravi način. "Kalkanski krugovi" su mi ipak sveži.

foto: Nemanja Nikolić

Igrali ste s glumcima koje ste gledali kao mali. Jeste li dobili neki savet od njih?

- Sam njihov rad je savet za sebe. Pored toliko predivnih stvari koje je Žarko Laušević uradio u ovoj seriji, najviše se sećam njegove pripreme za scenu u kojoj treba da uzme sapun i kupa sina. Taj sapun je podigao deset puta pred kadar, uvežbavao je pokret, da bi izgledalo kao da on u tom prostoru živi i obitava svaki dan. Ili, kad kod jedne veličine kao što je Nela vidite preispitivanje za koje mislite da ne postoji kod takvih glumaca, onda shvatite šta ih čini tako velikima. Takođe, njen divan odnos prema meni ne bih znao kako da uzvratim osim da se jednog dana i ja postavim tako prema nekom mlađem kolegi. Tako valjda i treba da ide.

foto: Firefly Production

Rola Stefana došla je neposredno nakon lika ubice Vida u "Močvari". Da li je negativac najveći izazov za glumca?

- Ne mora da znači, možda je samo malo teže naći realan motiv negativnih likova za njihova loša dela. Oni ne vide sebe kao zlikovce, baš naprotiv. Isto tako i glumac mora da doživi taj lik, iako na prvo čitanje možemo da pomislimo: "Ovo je grozan čovek." Uživam u kreaciji negativnih likova, to valjda proizilazi iz moje večite želje za razumevanjem odbačenih.

Na Star TV samo što je završeno repriziranje serije "Švindleri". Kako vam sa ove distance deluje uloga Bože?

- Pa kao što rekoh, sve bih menjao posle određenog vremena. Ali u tome je i lepota takvih formata kao što su film i serija, zabeleženo je kako sam te godine doživeo taj lik i možda je to tačniji doživljaj nego što bi sada bio.

Mnoge je razočarala činjenica da u nastavku neće biti Pavla Mensura i vas, kako ste vi doživeli tu odluku?

- Nikako, na drugima je da odlučuju, to je njihov projekat i niko tu nama nije dužan. Zahvalan sam za divnu saradnju u prvoj sezoni.

Čuvate li periku koja je napravljena od vaše kose nakon što ste se ošišali za lik Bože?

- Zbog uloge sam je pustao, zbog uloge je i otišla. Perika je ostala u produkciji, gde se i koristila. Ne znam na šta bih sve bio spreman, zavisi šta uloga traži i koliko osećam da je neophodno za oživljavanje određenog lika.

Pre te velike uloge, publika vas je zapazila u "Južnom vetru". Neki glumci kažu da i male uloge mogu da budu velike.

- To je velika istina. Nekad se desi da neko sa tri replike u četiri minuta na sceni kaže više nego neko drugi posle dva sata.

Na jesen bi trebalo da gledamo film "Toma", u kojem ste oživeli Davorina Popovića. Da li je veći izazov kad igrate nekoga ko je zaista postojao?

- Jeste uvek, kako kažu, "koska" igrati ljude koji su postojali, ali i pored sve brige i preispitivanja ovladala je čast da mogu da predstavljam jednu toliko bitnu figuru. Dosta sam se upoznao s njegovim radom, uticajem i naslušao se mnogo priča od ljudi koji su ga poznavali. Izrazi lica na njima kad ga pomenu ono je što sam osetio kao najveći zadatak, ako tu radost postignem, onda nemam brige. Bilo je ogromno uživanje u samom radu, jedan od lepših projekata koje ću pamtiti.

foto: Privatna Arhiva

Dokle ste stigli sa onlajn časovima saksofona i sa učenjem trikova s Jutjuba?

- Korona je zaustavila mnoge stvari pa i moje časove saksofona, za takav instrument je neophodno neko vreme uživo s profesorom, internet lekcije bi možda kasnije značile. Našao sam vrhunskog, ali eto, sve je stalo, pa i to. Treba svakako da se vratim. A karte ću ipak ostaviti strpljivijima od sebe.

Nakon iskustva koje ste dosad stekli u glumi, možete li da kažete da ste izabrali pravu profesiju?

- Jesam. Ona ume da razvija empatiju, maštu, strpljenje i susreće me s nekim sopstvenim strahovima koje, kao i svako, pokušavam da pobedim. Gluma ima tu tendenciju da nas susreće s nama samima. Nikad taj susret nije prijatan, ali je definitivno privilegija i osećam da mi otvara mogućnost za smislen i ispunjen život.

Kurir/ Jasmina Antonijević Milošević

