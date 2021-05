SKANDALČINA! ZVEZDA PRIJATELJA (51) MAMIO ASISTENTKINJU (19)! Metju Peri: Jesam li star kao tvoj otac?! Uradi kovid test i dolazi

Kejt Haralson, 20-godišnja asistentkinja, odlučila je da raskrinka holivudske zvezde koje, tvrdi ona, na aplikaciji za upoznavanje iskorišćavaju mlađe žene.

Ona se, naime, u maju prošle godine dopisivala sa glumcem Metju Perijem (51), a sad je otkrila i kakve poruke joj je slao.Atraktivna plavuša objavila je video na Tiktoku i napisala: "Kad se iz zafrkancije podudarite s Perijem, a on vas nazove preko FaceTimea i postavi vam 20 pitanja...".

Junak hit TV serije "Prijatelji" devojku, kojoj je tad bilo 19 godina, navodno je, između ostaloga, pitao i "je li star kao njen otac".

- Asistentkinja iz Los Anđelesa otkrila je kako se i pre na toj društvenoj mreži podudarala s poznatim osobama, ali nije razgovarala sa starijim momcima, no mislila je kako bi komunikacija s glumcem iz "Prijatelja" mogla biti smešna i zabavna.

- Zapravo nikad nisam ni gledala 'Prijatelje'! Peri me u jednom trenutku pitao ima li godina koliko i moj otac, na šta sam mu odgovorila da je samo godinu dana stariji... Na to se samo nasmejala. Ponekad sam se tokom tih naših poziva zaista osećala nelagodno, iako njemu razlika u godinama očito nije smetala. Meni je ipak bilo čudno da razgovaram s nekim ko bi mi po godinama mogao biti otac, pogotovo kad je i on sam znao koliko sam ja zapravo mlada - izjavila je Haralson.

U međuvremenu je, kaže, odlučila da obriše video jer misli da je Peri "drag momak".

- Nikad se nismo uživo sreli, iako je on to hteo. 'Možda jednoga dana možeš napraviti covid test i doći', rekao mi je - otkrila je 20-godišnjakinja, a prenosi Daily Mail.

- Mnogi su me kritikovali i govorili da sam zlonamerna zato što sam objavila detalje našeg razgovora. Osećala sam se loše zbog toga, ali istovremeno mislim kako ljudi moraju biti svesni činjenice da mnogi muškarci u Holivudu ovako koketiraju sa svim tim mladim devojkama - izjavila je Kejt.

foto: Profimedia

kurir.rs

Bonus video:

00:59 VESELO DO ZORE ZA ĐURĐEVDAN KOD RODIĆA U TITELU: Prije Ceca i Goca nazdravljale, a zet Šijan plaćao muzici i peo se na stolove