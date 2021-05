I DALJE ŽIVIMO SUNOVRAT PATRIJARHATA! Milena Predić za TV EKRAN: Žene su nosile i nose na sebi jedan bedem i krst!

Dok gledamo seriju "Jedini izlaz", u kojoj glumica Milena Predić igra opasnu advokaticu, ona uveliko radi na novoj ulozi. Reč je o seriji "Branilac", koja je sredinom aprila počela da se snima na Ubu. Tu je Spomenka, tradicionalna žena i majka dvoje dece.

Da li je vašoj junakinji bilo teže jer joj je suprug Milutin osuđen zbog silovanja ili kada je počinjeno ubistvo?

- Toj ženi se ruši svet sa tim zločinom, a ona je kolateralna šteta. Nisu samo žrtve ti koji su izgubili, već i svi ljudi oko njih. Reč je o 1957. godini, a mi i dan-danas u javnosti kuburimo sa tim temama. I dalje živimo sunovrat patrijarhata. Možete tek da zamislite šta je bilo sredinom prošlog veka kada je reč o silovanju. Sigurno da je i ta žena sumnjala i pitala se kako je moguće da osoba sa kojom ima porodicu može tako nešto da uradi. I sve se to dešava u maloj sredini, nekom selu u Srbiji, u kojem je veliki pritisak komšija i javnosti. Žene su nosile na sebi jedan bedem, krst - Isusove muke.

Ni danas nije mnogo drugačije?

- Apsolutno. Zapljusne nas neki talas emancipacije, makar u gradovima, ali u malim sredinama verujem da je isto.

foto: Promo

Taj čovek kao da je izdao ono što je bila osnova njegovog života - porodica.

- Da. To je kao da vam neko izmakne fundamente tradicionalnog i idealnog života. A ubistva iz strasti postoje od pamtiveka. Tragično je još više što je reč o rekonstrukciji stvarnih događaja. Sama činjenica da rekonstruišemo takav događaj pritisne vam džigericu, jer znate da su to sve stvarni ljudi koji su pretrpeli te nesreće.

foto: Promo

S druge strane, u seriji "Jedini izlaz" igrate opasnu ženu.

- Moram malo da budem i takva, da ne glumim samo tradicionalne osobe. Zahvalna sam na toj ulozi jer je drugačija. Bilo mi je lepo da je igram i dobijam neki odgovor - i od kolega i od prolaznika.

Snimili ste i dva kratka filma?

- Stvaralačko dete u glumcu mora da se gaji i lepo je kada radite svoj posao i za to ste plaćeni, ali je lepo kada nešto radite i za svoju dušu. Jedan film sam snimila sa mojom kumom uz ideju da osvojimo svet od Japana do Amerike. Bile smo hazarderke, okupile smo ekipu i ubedile sve da radimo zajedno. Drugi film je drugačije energije, imala sam potrebu samo da vidim sebe na ekranu i kažem: "Milena, ti si na dobrom putu - to je to čime treba da se baviš." U njemu smo se moj suprug Marko Jocić i ja igrali i napravili film koji ima svoj festivalski život.

Maša Kostić

Bonus video:

02:41 NOVA SRPSKA SERIJA U INOSTRANSTVU! Zlatni dečko ima šansu da bude predstavljen CELOM SVETU (KURIR TELEVIZIJA)