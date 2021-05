SVI SU MU SE SMEJALI ZBOG ZUBA, A ONDA IM JE MLADI GLUMAC REKAO ISTINU: Svi su ZAĆUTALI i niko više nije pomenuo njegov OSMEH!

Gejten Materaco boluje od retkog poremećaja koji se označava sa CLCD ili Cleidocranial displazija.

Cleidocranial displazija je stanje koje utiče na kosti, zube, lobanju, rebra, ali i na nerazvijenost ramenog dela. U pitanju je jako redak sindrom koji se može da se leči, ali ne postoji lek i trajno rešenje.

Fanovi serije "Stranger Things" sigurno se sećaju prve epizode u kojoj Dastin, glumac Gejten Materaco, pokušava da objasni siledžijama zašto nema prednje zube: "Milion puta sam vam rekao, moji zubi rastu u suprotnom smeru".

Gejten Materaco je u intervjuu neposredno pre promocije treće sezone serije "Stranger Things" izjavio da nije dobijao uloge zbog usana, zuba i visine.

"Kad sam bio na audiciji za seriju rekao sam rediteljima da nema razvijen rameni deo zbog sindroma od kojeg bolujem. Kad sam dobio ulogu pitali su me da li je u redu da me druga deca u seriji zezaju zbog mog izgleda. Rekao sam da je to potpuno kul jer je to realno i to je istina, i to mi se događalo", rekao je Gejten.

Gejten je povodom svog sindroma rekao: "Eto, svi su mislili da sam neko simpatično krezubo dete, a zapravo je zdravstveni problem. Mada moj problem ne bi trebalo da me definiše".

Još jedna mlada glumica pati od istog sindroma kao i njen kolega. Mili Šapiro koja je prošle godine debitovala na velikom platnu u horor filmu "Hereditary" nije želela da sa novinarima priča o svom poremećaju.

Reditelj filma Ari Aster je izabrao Mili za ulogu jezive devojčice zbog izgleda i sindroma od kojeg boluje.

"Aster je poput reditelja iz sedamdesetih za film uzeo devojčicu koja izgleda neobično da bi publika bila uznemirena zbog njenog izgleda. Mada, bilo bi lepo da je kao njegove kolege iz Stranger Things u filmu akcentovao da devojčica ima redak poremećaj gena, a ne da je koristi isključivo za prikaz demonskog deteta", istakla je u svojoj recenziji Sofi Gilbert za američki magazin.

