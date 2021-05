LJUDI SU PLAKALI OD SMEHA KAD JE BILA ĐOŠINO ŽENČE: Glumica u stvarnom životu krije TUGU, Jeleni se desila velika TRAGEDIJA

Glumicu Jelenu Čvorović Paunović pamtimo je po ulogama u "Srećnim ljudima" i liku Kasandre iz "Porodičnog blaga", a ona je i dalje aktivna na polju glume, ali češće na pozorišnim daskama.

Jeleni je suprug pre nekoliko godina preminuo, te od tada nosi veliku tugu u svom srcu. Sa njim ima i ćerku, a njena zanimljiva priča iz mlađih dana je mnogima poznata.

foto: Printscreen/Youtube

Kada je imala 15 godina upoznala je mladića koji je služio vojsku i koji je bio 12 godina stariji od nje. Jelena tada nije želela ništa da ima sa njim, ali je volela da ga gleda kako svira violinu, pa ju je čak on donekle naveo da upiše glumu. Pokazao joj je kako izgleda akademija koju je i on pohađao. Međutim, dok je ona bila na odmoru, on je otišao iz vojske i ostavio joj svilene čarape kao poklon.

Posle toga je uspela da ga vidi tek mnogo kasnije. Pamtila ga je po očima i tome što za vreme vojske nije imao kosu. Srela ga je pre nekoliko godina. Odselio se u Švedsku i oženio prvakinjom stokholmske opere, a tamo i dalje živi. Jelena se kasnije udala i dobila kćerku.

Jelena je samo jednom javno govorila o ćerki.

- Moja ćerka je jednom rekla da joj niko ne veruje da joj je majka glumica. Pošto inače radim u pozorištu, snimila sam serije i onda se situacija u njenom društvu promenila (smeh) - kazala je čuvena Kasandra prošle godine.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic

