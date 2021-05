OVO ME JEDINO DRŽI U ZDRAVOM RAZUMU! Glumica Vanja Nenadić o poslu, rodnom Somboru i saradnji sa Milošem Bikovićem!

Glumica Vanja Nenadić otvoreno je pričala o svom rodnom Somboru, daskama koje život znače i saradnji sa Milošem Bikovićem.

- Pozorište me jedino drži u zdravom razumu. Bukvalno je jedino što mi pomaže. Koronu sam preležala, to je razlog zašto smo pomerili premijeru. Trudim se da očuvam zdrav razum, hvala bogu pa sam u pozorštu konstantno i to mi pomaže da se sklonim od ovh okolnosti. Trudim se da pronađem mir, vazduh da dišem i ljubav oko sebe pa me to negde spašava. Ima dana kada se žalim, mi stvarno sada radimo mnogo i hvala bogu da radimo u ovom vremenu. Nekad kažem: “Ne mogu više od 10 do 22 časa da budem u pozorištu”, ne jedem, ne spavam, ali sa druge strane odem presrećna jer imam nešto da radim, da se bavim nekim divnim i plemenitim temama, da radim sa divnim ljudima, tako da, gde ćeš bolje?

Pomenula si da tokom procesa sazrevanja gubimo čistotu. Šta misliš da nam je najviše oduzima, da najviše utiče, da nas “prlja”?

- Sve što nas okružuje, bukvalno sve. Ja sam se posle srednje škole prvi put suočila sa tim nekim stvarima jer sam odrasla u Somboru koje je vrlo mirno mesto, multietnička sredina sa puno nacionalnosti. Vrlo smo tolerantni. I onda posle kako sazrevaš, postaješ svestan ljudi oko sebe i okoline, televizije, politike, svega, neminovno su to stvari koje nas prljaju i zatruju u nekim momentima.

Sarađuješ sa Milošem Bikovićem i sa Miodragom Radonjićem, kako je ta saradnja tekla?

- Miloš i Mićko su pre svega divne kolege i divni ljudi, što jeste preduslov za naše probe i rad na bilo kojoj predstavi.

