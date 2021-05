ŽARKO LAUŠEVIĆ MI JE JAVIO DA SAM DOBIO SINA: Pele je imao 27 godina kad se porodila Olga, a evo kako se slaže sa ženom GLUMICOM!

Dragan Petrović Pele otkrio je dosad nepoznate detalje svog privatnog života.

Naime, on je dugi niz godina u braku sa glumicom Olgom Odanović sa kojom ima dvoje dece, a sada je ispričao kako je saznao da mu je žena trudna.

Jakov i Lenka

Sin mi se rodio u Gradskoj bolnici. Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i ja sam potpuno poludeo, to je za mene bilo - vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao, Jakov nije spavao do petnaeste godine, spava samo kad ga ljuljaš, čim prestaneš, on se probudi. Sad je druga situacija, sad spava normalno.

Lenka je devet godina kasnije rođena, bio je carski rez i tu sam bio zabrinut šta će biti sa Olgom i detetom. Ona se porodila u Kliničkom centru i javili su mi da je porođaj krenuo. Otišao sam tamo, čak mislim da sam poveo i Jakova. Sećam se jakne koju sam imao - crnu kožnu jaknu. Sećam se da su Olgu izveli iz sale i da su je gurali na kolicima. Ona ošamućena gleda i tu je bila Lenka, koja je kao pevačica - beba koja peva. Lenka je sličnog karaktera kao ja, ne zna čovek da li je namćor ili šta je, a dobra je. Odjedanput samo nešto neće i ne kaže ti zašto. To je na mene povukla, ne znam da li je dobro ili loše.

Olga

U prvo vreme Olga i ja smo imali različite poglede na to kako treba vaspitavati decu. To zavisi od toga kako je ko vaspitavan u svojoj porodici. Nas je bilo dva brata, moj otac je bio tvrd čovek koji nije mnogo govorio, nikada nije psovao, pravdao se - bio je vojnički tip. Olgin tata je bio jedan nežan, emotivan i jako dobar čovek, u smislu da je pokazivao emocije. Moj otac nije pokazivao emocije. Onda sam ja iz svog modela imao pristup, a ona iz svog. Trebalo nam je dosta vremena da se uskladimo, dogovorimo da moramo da budemo usaglašeni kad se tiče vaspitavanja.

Olgu sam upoznao radeći. Mi smo se znali iz posla i s fakulteta, nju sam upoznao malo bliže - radili smo ispitnu predstavu i tu je sve počelo.

