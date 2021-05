GLUMICA RASKINULA SA SPORTISTOM, SVE OSTAVILA I ŽIVI NA SELU! Kamere i reflektore zamenili su TRAKTOR I MOTIKA: Ne stidim se!

Glumica Marija Petronijević potpuno se povukla i živi daleko od kamera i očiju javnosti. Vratila se u rodno selo, posvetila imanju i deluje da je pronašla svoj mir i sreću.

Poznato je da je Marija svojevremeno bila u velikoj ljubavi sa rukometašem Vladom Mandićem, koji važi za jednog od najvećih zavodnika na domaćoj javnoj sceni.

Ta ljubav nije opstala, a nakon raskida lepa glumica živi na relaciji Beograd - selo Visibabe, ali i kada boravi u prestonici retko kad se pojavljuje na javnim događajima, a glavna preokupacija joj je zemljoradnja, kao i domaće životinje.

Marija otkriva da se ne libi da radi bilo koji poljoprivredni posao.

- Ako biste od marta do oktobra šetali svakog dana pored mojih njiva, verovatno biste me mogli sresti sa trimerom, testerom, motikom, prskalicom, kako razvlačim creva, navlačim agril, skidam agril, berem jagodu, palim i gasim neke pumpe. Površina koja je pod jagodama nije prevelika, radi se od oko 80 ari, ali je ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje obrađujem i koje sam kultivisala oko tri hektara. Na jednom delu zemljišta raste trava, koju od ove godine i zalivam, i planiram da kupim neke mašine za košenje i gnječenje, pa rasturanje i baliranje jer imam i nekih desetak ovaca, koje se hrane tim senom. U bari koja je dimenzionisana u ovom momentu na oko 1.500 kubnih metara vode planiram da gajim nekog šarana, prema preporukama nekih stručnjaka, resurse usmeravam u izgradnju jednog prirodnog eko-sistema. Za sve to će mi biti potrebno još nekoliko godina - ispričala je i otkrila da se svog posla ne stidi.

