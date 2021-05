BIO JE ALKOHOLIČAR, OSTAVIO JE KADA JE IMALA 3 GODINE: Pevačica se suočava sa STRAŠNIM VESTIMA o njenom problematičnom OCU!

Britanska pevačica Adel (33) je imala teško detinjstvo i to zbog problematičnog odnosa sa ocem Markom. On je preminuo 11. maja, a imao je 57 godina.

Adel i Mark godinama nisu razgovarali, a izvor blizak porodici rekao je za novine da ih je njegova smrt jako uznemirila, ali da je njegov odnos sa ćerkom do samog kraja ostao loš uprkos želji da se popravi.

Mark je napustio Adel još dok je bila trogodišnje dete, a priča o njihovu odnosu prvi put se našla u središtu pažnje 2011. godine kada je on u intervjuu rekao kako se njegova ćerka bori da pronađe ljubav zbog emotivnih problema koje joj je on preuzrokovao nakon što ju je napustio i njenu majku Peni. Pre dve godine ponovno je punio medijske stupce kada je objavljeno da zarađuje samo 50 do 100 funti dnevno kao dostavljač i živi u skromnoj kući u Južnom Velsu, dok njegova ćerka zarađuje milione.

Sa Adel je bio blizak dok je bila devojčica, pa je ona provodila školske praznike sa njegovom porodicom, ali sve kontakte prekinuli su 1999. godine kada je on doživeo emotivni slom nakon smrti svoga oca, odnosno njenog dede Džona. Nakon toga počela je njegova duga borba sa zavisnošću o alkoholu.

Mark je 2013. godine da boluje od raka i tada je izjavio kako samo želi svoju ćerku natrag, priznajući da je bio loš otac.

"Svakog sam dana bio u stanju da popijem dva litra votke i sedam ili osam boca piva. Pio sam tako tri godine i samo Bog zna kako sam preživeo. Bilo me je sramota od onoga šta sam postao", izjavio je tada Mark.

Njegovi prijatelji tvrdili su da mu je srce slomljeno zbog odnosa sa Adel i da je samo želeo da bude deda njenom sinu.

"On zapravo nema život, samo postoji. Bio je vodoinstalater, ali pre nekoliko meseci prebacio se na dostavu paketa", izjavili su svojevremeno.

Vest o Markovoj smrti stigla je samo nekoliko dana nakon što je Adel proslavila 33. rođendan.

