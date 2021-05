ONI SU POKRENULI TREND SEKSI SNIMAKA, SAD DOBIJAJU SERIJU: Priča o VRUĆOJ vezi ČUVARKE PLAŽE i ROKERA koja ostavlja bez daha!

Počelo je snimanje serije o ljubavnoj vezi Pamele Anderson i Tomija Lija, koja će nositi naziv “Pam i Tomi”.

Serija u osam epizoda prikazaće vezu Pamele Anderson i Tomi Lija koji su se poznavali tek 96 sati prije venčanja.

Lili Džejms glumi Pamelu Anderson, a Sebastijan Sten Tomi Lija, a mnogi ne mogu da veruju koliko dobro su urađene njihove transformacije.

Ulogu seksepilne plavuše tumačiće Lili Džejms, koja se potpuno transformisala za potrebe serije i ista je Pamela. Fanove su šokirale njene nove slike, koje je objavila na Instagramu, gde neodoljivo podseća na Andersonovu. Ona je inače poznata po filmovima Cinderella, Baby Driver, Darkest Hour i Mamma Mia! Here We Go Again, a pojavila se i u hit seriji Downton Abbey.

Glumac Sebastijan Sten koji će tumačiti Tomija Lija, takođe je potpuno promenio izgled zarad uloge, a njegovo telo prekriveno je tetovažama. On je mnogima poznat po ulogama u Marvelovim ostvarenjima kao što su KApetan Amerika Civil War i Avengers: Infinity War, ali i po seriji The Falcon and The Winter Soldier.

Set Rogen u seriji glumi Randa Gautiera, čoveka koji je ukrao snimak seksa slavnog para.

Serija “Pam i Tomi” će se emitovati na poznatoj platformi, i ispričaće “istinitu priču iza objavljivanja prvog viralnog videa u istoriji - kućni snimak Pamele Anderson i Tomija Lija”.

Nije poznato kada će serija početi da se emituje, a osim Lili Džejms, Sebastijana Stena i Seta Rogena, ostale uloge igraju Nik Oferman, Tejlor Šiling, Endrju Dajs Klej, Pepi Sonuga, Spenser Granese i Mozhan Marno.

Podsetimo, Pamela i Tomi venčali su se 1995. a razveli 1998. godine. Iz ovog braka oni imaju dva sina.

