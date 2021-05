NA POMOLU NOVI SKANDAL U KRALJEVSKOJ PORODICI! Najavljuju bombu koja bi mogla dodatno da uruši već ionako LOŠE ODNOSE

Problemi u britanskoj kraljevskoj porodici se ne smanjuju otkako su princ Hari i Megan Markl dali intervju Opri Vinfri, a po svemu sudeće neće se skoro smiriti.

Ako je suditi po stranim medijima, biće još drame, jer se trenutno snima novi dokumentarni film o princezi Dajani, u kome će biti prikazani nikad viđeni snimci iz života tragično nastradale majke prinčeva Vilijama i Harija.

Biće to nastavak filma "Dajana, prema njenim rečima" iz 2017. godine. Emitovanje dokumentarnog filma na striming platformi najavljeno je za sledeću godinu, kada se navršava 25 godina od Dajanine smrti.

Kako pišu ovo bi moglo da stvori neprijatnosti za Harija jer su on i Megan potpisali ugovore za druge TV projekte na istoj platformi.

Svet se i dalje seća intervjua koji je Dajana dala Martinu Baširu 1995. godine, koji je gledalo 23 miliona ljudi. Ona je razbesnela kraljevsku porodicu otkrivši do tada nepoznate detalje njenog braka sa princom Čarlsom. Dajana je, između ostalog, priznala da se osećala veoma usamljeno za vreme braka.

Kako tvrdi Pol Barel (62), Dajanin prijatelj i batler, dokumentarac bi mogao da bude neprijatan za Harija, koji je već u teškoj poziciji zbog velike svađe sa porodicom.

- Novi snimci će, nesumnjivo, biti fascinantni za gledaoce. Biće otkriveno još tajni i gledaoci će dobiti više uvida u to kakva je Dajana zaista bila. Otprilike u to vreme bila je izuzetno paranoična, verovala je da je novinari prate - rekao je on i dodao da ga je Dajana naterala da isključi telefone.

- Ovaj dokumentarni film može izazvati skandal, a takođe će biti izneti privatni detalji o Dajani, a to će zaista biti neprijatno za Harija - tvrdi Barel.

- Uvek je mrzeo činjenicu da je njegova majka eksploatisana u medijima, a sada se isto događa na platformi sa kojom on i Megan sarađuju.

Kako navodi, čuvena striming platforma je iskoristila interesovanje za kraljevsku porodicu snimanjem serije "Kruna" koja se bavi njihovim životom, ugovorom sa Harijem i Megan, ali i najnovijim dokumentarcem o Dajani.

- Situacija je veoma neprijatna jer mislim da Megan Dajanu vidi kao uzor, tako da će joj biti dobrodošao veći uvid u njen život. Ipak, to bi moglo da stvori podelu između nje i Harija, moglo bi čak i da ih razdvoji.

