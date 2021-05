URNEBESNA KOMEDIJA NAROD TO VOLI Ponovo na sceni na zahtev publike, a deo priče je Ognjen Amidžić i zvezda VOJNE AKADEMIJE

Urnebesna komedija zabune "Narod to voli" na zahtev publike ponovo je na sceni Akademije 28, i to u petak, 14. maja, u 19.30.

Na tekst Ane Poznanović, režiju i muziku potpisuje Bojan Stojčetović, a uloge su poverene Marijani Mićić, Đorđu Stojkoviću i Srđanu Ivanoviću (u alternaciji Dejan Cicmilović).

Ognjen Amidžić je kao specijalni gost pozajmio glas za ovaj komad koji prati Veljka, mladog i perspektivnog inspektora u službi za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika, od trenutka kada izgubi četvrt tone kokaina. On je spreman da učini sve kako bi dokazao svoju nevinost, pa čak i da postane žensko. Ali to nije njegov najveći problem. Na putu do istine Veljko će morati da radi kao asistentkinja zahtevne estradne zvezde Žane. Pokušavajući da otkrije gde je nestao kokain, Veljko organizuje Žanin solistički koncert, istovremeno nastojeći da izbegne smicalice svog ambicioznog i paranoičnog šefa, načelnika policije Matorog.

