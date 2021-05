POSLE OPTUŽBI ZAPOSLENIH, ŠEFICA IZ PAKLA REŠILA DA UKINE EMISIJU: Slomilo mi se srce kada sam shvatila da im nije lepo na POSLU!

Američka voditeljka Elen Dedženeris (63) najavila je kraj svoje dugogodišnje emsije.

foto: Profimedia

Šou će završiti 2022. godine, nakon 19. sezone emitovanja.

- Koliko god je ova emisija sjajna i koliko god je zabavna, jednostavno mi više ne predstavlja izazov - rekla je voditeljka za američke medije.

Vest o završetku snimanja dolazi samo nekoliko meseci nakon što su bivši zaposleni u javnost izašli sa pričama da je emisija "toksično mesto za rad".

Nakon toga tri su producenta izgubila posao, a Dedženeris je tekuću sezonu otvorila uz izvinjenje u etru. Šou se emituje od 2003. godine te je jedan od najpopularnijih emisija u SAD i jedan od najpoznatijih u svetu.

- Ja sam htela završiti sa emisijom nakon 16. sezone. To je trebalo da bude moja poslednja sezona, no hteli su da potpišem ugovor na još četiri godine. Ja sam rekla da ću potpisati na još možda jednu godinu. Oni nisu pristajali na jednu godinu pa smo našli kompromis na tri. Znala sam da će to biti moja poslednja sezona - dodala je Elen.

Voditeljika odbacuje tvrdnje da sa emisijom prestaje zbog raznih optužbi bivših zaposlenih.

- Slomilo mi se srce kad sam saznala da ljudi koji ovde rade osećaju išta drugo osim da imaju fantastično iskustvo... Da su na bilo koji način povređeni. Nisam mogla da znam, ima ih 255, jedino da sam svakog lično ispraćala, ali to bi trajalo do duboko u noć jer ovde ima mnogo zgrada. Osim toga, naši gosti su se uvek dobro provodili i uživali u atmosferi na snimanju... - rekla je u popularnoj američkoj emisiji.

Navodno je Dedženeris osoblju rekla šza je odlučila u utorak, a u četvrtak bi o tome trebalo da da intervju kolegici Opri Vinfri.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./The Hollywood Reporter/Today)

