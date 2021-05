Na dan kad će čuveni reditelj Božidar Bota Nikolić, koji nas je zauvek napustio 12. maja, biti ispraćen na večni počinak, brojnim poštovaocima njegovog lika i dela misli će okupirati sećanje na njegova kultna ostvarenja „Balkanski špijun“, „Tri karte za Holivud“, „Balkanska braća“, „U ime oca i sina“...

Posebno sećanje na ovog stvaraoca obuzima umetnike koji su imali tu čast da s njim sarađuju, a među njima je i Andrija Milošević. Govoreći o ovom, danas sve popularnijem glumcu, Bota je u poslednjem intervjuu za Kurir otkrio da je prve uloge dao Bredu Pitu, Nataši Ninković i Andriji Miloševiću.

Bilo je to u ostvarenju „U ime oca i sina“ kad ste imali samo 17 godina?

- To snimanje sam dobio zahvaljujući jednoj laži. Sećam se da su svi moji klasići dobili uloge u filmu „U ime oca i sina“, a ja, kao najmlađi, pubertetlija takoreći, ništa. Međutim, za jednu scenu tražili su vozača kombija. Prijavim se, bez obzira na to što nikad pre nisam seo za upravljač. Tolika je želja bila da učestvujem u snimanju. Naučim kako da ubacim u prvu i pun gas.

Kako je reagovao reditelj?

- Kad je legendarni Bota to video, bio mu je simpatičan taj moj postupak pa mi je proširio ulogu. Uspeo sam da ne prevrnem vozilo i on je bio zadovoljan. Bili su to za mene čudesni trenuci. Tako sam tada glumio u jednoj sceni s Batom Stojkovićem. Nikad to neću da zaboravim. Imao sam 17 godina.

foto: Marina Lopičić

Doživljavate li danas tu šansu da vam partner odmah na početku bude Bata Stojković kao nešto veliko, sudbinski predodređeno?

- Taj svemirski motiv koji sam tada pokazao za bavljenje ovim poslom, ostao mi je do dan-danas. Sa istim intenzitetom ću raditi do kraja svog života. Isto kao i Božidar Nikolić i mnogi vrsni naši stvaraoci, koji su mi uvek bili uzor i podrška.

Da li je Nikolić bio strog reditelj, šta ste od njega naučili tokom snimanja tog prvog filma?

- Bio je blag čovek, ali surovi profesionalac. Legenda našeg filma. Bota je znao toliko da veruje u glumca da si imao osećaj kako možeš odigrati bukvalno sve što se od tebe traži. Sa mnom je imao jedinstven odnos. Uvek me je hvalio i podržavao, šta god da u tom momentu radim.

Imponuje li vam činjenica da je Bota govorio kako je otkrio Breda Pita i Andriju Miloševića?

- Naravno. To je bio njegov znak poštovanja. Za mene je to kompliment.

NIŠTA NIJE BILO SLUČAJNO Upisao glumu sa 16 godina Talenat Andrije Miloševića prvi je zapazio njegov profesor na akademiji, čuveni glumac Boro Stjepanović. Naime, iako se tada kao sredjoškolac Andrija interesovao za fudbal, koji je trenirao u FK Sutjeska, i razmišljao da se bavi tim sportom, odlučio je da mu se više dopada glumačka profesija pa je otišao u tadašnje dečje Pionirsko pozorište na časove kod Vanje Popović. Imao je samo 16 godina i nakon samo jedne večeri priprema za prijemni ispit, upisao je Akademiju dramskih umetnosti na Cetinju. Iako je prvu ulogu dobio na filmu, slavu mu je donela uloga Banje u seriji „M (j) ešoviti brak“ 2004. godine. Posle toga, čini se, sve je išlo glatko.

