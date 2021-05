OPET DRAMA KOD KARDAŠIJANOVIH! Kloi više NIKADA neće moći da rodi, a ovo je RAZLOG!

Kloi Kardašijan (36) zajedno sa dečkom Tristanom Tompsonom (30) planira da proširi porodicu.

Međutim, čekaju ih teške odluke. Naime, ranije ove godine lekari su Kloi rekli kako bi njena druga prirodna trudnoća bila visokorizična.

Kloi se obratila starijoj sestri Kim Kardašijan (40) kad je krenula razmišljati o surogat majčinstvu, koje kao opciju često koriste parovi koji sami ne mogu začeti. Kim je tu opciju koristila za dvoje od svojih četvoro dece.

- Postoji šansa od 80 posto da ću pobaciti, što mi se skoro dogodilo i na početku prve trudnoće - rekla je tada Kloi i spomenula svoju kći Tru (3).

Sestra Kim uverila ju je da nema veze ako koristi surogat-majku i da su njena iskustva sa celim procesom bila izvrsna. Kloi je uprkos tome ostala skeptična i rekla da je pomisao kako više nikad neće biti trudna plaši.

- Uživala sam u trudnoći. Srce mi se slama na pomisao da to neću moći ponovno iskusiti - priznala je.

Kloi i dečko Tristan vodili su razgovor sa terapeutom čija je specijalizacija surogat majčinstvo, kako bi se videlo razumeju li sve što je povezano sa tim procesom.

- To je velika obaveza, celo novo poglavlje, ali mi smo tim i možemo to - rekao je košarkaš Tristan.

Terapeut ih je uhvatio nespremne tokom jednog dela razgovora. Raspravljali su što bi se dogodilo da se embrion razdvojio i da očekuju blizance ili više dece.

- Ako smo blagoslovljeni sa više dece, to je Božja odluka, tako da smo u redu sa time - rekla je Kloi, ali ostala zatečena kad je terapeut rekao da njihova surogat-majka možda neće biti u redu sa time.

Objasnio joj je kako iako je to njihovo dete, telo je surogat majke, koja ima pravo prekinuti trudnoću ako dođe do takvih neplaniranih događaja. To je duboko šokiralo Kardašijanku, koja je mislila da će sve biti vođeno njihovim željama, bez ikakvog uticaja surogat-majke.

- Nisam zbilja povezala da iako je njeno telo i moja beba, da bi ona mogla doneti takvu odluku. Znala sam da je njeno telo, ali ne i da je njen izbor, što je vrlo naivno i ovo mi je otvorilo oči - rekla je Kloi.

Takođe je komentarisala kako je manjak kontrole čini vrlo nervoznom. U razgovoru sa mamom Kris Džener (65) priznala je kako zbog tog razgovora preispituje svoje odluke i da ne zna je li surogat majčinstvo zaista za njenu porodicu.

- Mislim da sve zavisi od pronalaska prave surogat-majke. Pronaći ćemo je i kad to uradimo, biće čarobno - utešio je Tompson.

