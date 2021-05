POZNATI SE OPRAŠTAJU OD ĐORĐA MARJANOVIĆA: Bio je pošten u svemu, izgubili smo najveću zvezdu popularne muzike KOJU SMO IMALI

Legendarni pevač Đorđe Marjanović preminuo je u 89. godini od posledica korona virusa, a poznati se opraštaju od njega emotivnim rečima.

Voditelj Minja Subota se oglasio za Kurir i istakao da mu je žao što nije dočekao 90. rođendan.

foto: Kurir Televizija

"Vek smo proveli na bini, putovanjima, u druženju. Žao mi je, on je umro pred 90-u godinu. Ne mogu da verujem da je otišao, navikli smo da je on uvek tu. On je sigurno najveća zvezda koju smo mi imali i pionir svega onoga što se posle dešavalo u našoj popularnoj muzici. Prvi je održao solistički koncert, prva long plej ploča koju je snimio PGP RTS bila je njegova. Njegova popularnost u Jugoslaviji i Srbiji bila je neverovatna. Imao je svoje klubove. On se ceo predao toj sceni. Svaku pesmu, svaki red je razmišljao kako da interpretira. Nije slučajno što su njega toliko voleli - bio je pošten u svemu. Žrtvovao se do kraja. Njegova popularnost u ovdašnjem SSSR-u imala je neverovatne razmere. U toj zemlji niko nije bio tako popularan kao Đorđe Marjanović. Stalno su ga pozivali u Rusiju, osećali su da je on deo njihove publike, deo te zemlje. Uvek sam bio uz njega, koliko god sam mogao. Organizovao sam mu njegove jubilarne rođendane, televizijske prenose iz Doma Sindikata - to su bile velike fešte. On tada već nije mogao da peva, ali kada izađe na scenu i puste plejkbek - to su ovacije. Mislim da je poslednji put pevao sa mnom - pomogao sam mu na mom jubileju. To je bila jedna dirljiva numera - "Podmoskovske večeri" smo pevali sa horom i orkestrom. Bilo je jako dirljivo, ljudi su plakali u sali - ali on je pevao. Nikad se nije predavao. Pisao je i dobre tekstove i sve što je radio - obrađivao je na svoj način. Mi smo danas izgubili najveću zvezdu popularne muzike koju smo imali. Teško da će ga neko nadmašiti. Beleži on veliki period. On bi se i pojavljivao, ali imao je problem sa nogama. Razumeo sam ga - ne može, a da ne bude u pokretu. On je veliki, pošten i iskren umetnik. Siguran sam da je najveća zvezda popularne muzike koju smo imali. Njegovi koncerti su bili događaji za publiku. Šokiran sam bio kad sam čuo, znam da se pazio - ali da ode zbog korone... Đorđe je u Moskvi pevao na stadionu Lužniki, gde staje 16.000 ljudi. On je pet, šest dana punio stadion. To danas nije moguće. Moskva je dolazila da ga sluša. Koliko je solističkih koncerata u Beogradu napravio... Bila je dodela Zlatnog mikrofona i on ga nije dobio - onda su iz Doma Sindikata izašli, izneli ga i držali ga na ramenima na sred Terazija. Milicija je mislila da je revolucija, svi su došli da vide šta se događa.", rekao je on.

Voditelj Ognjen Amidžić se takođe oglasio i istakao da mu je žao što nije imao priliku da s eviše druži sa njim.

"Njega sam upoznao kada smo sarađivali zajedno. Nažalost, nismo imali prilike da više pričamo i da se više upoznamo - ali je ta saradnja bila divna. Meni je on ostao u lepom sećanju, kao jedan od najvećih umetnika", poseban čovek.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.K./M.M.

BONUS VIDEO:

00:10 SAHRANA BOŽIDARA BOTE NIKOLIĆA: Čuvenog filmskog snimatelja i reditelja ispraćaju na večni počinak, porodica NEMA OD BOLA