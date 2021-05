OVAJ DETALJ IZ ŽIVOTA ĐORĐA MARJANOVIĆA JE MALO KO ZNAO: Kada čujete kako je pomogao jednoj Ruskinji, ZAPLAKAĆETE!

Legendarni pevač Đorđe Marjanović je preminuo je od posledica korona virusa u 89. godini. Rođen je 30. oktobra 1931. godine.

On je prošle godine proslavio rođendan, a tada je na društvenim mrežama počeo je da kruži tekst na ruskom jeziku koji opisuje jedan događaj iz njegove prošlosti.

Mnogi su se raznežili, dok su neki u komentarima napisali i da su se rasplakali. Tekst govori o prijateljstvu legendarnog pevača i jedne Ruskinje.

- Na koncertu u Rostovu na Donu, Đorđu Marjanoviću prišla je seda žena i rekla.

- Moj sin, Petar Perebejnov, poginuo je sa 18 godina oslobađajući Beograd. Pomozite mi da nađem njegov grob". Davši reč, Đorđe je po povratku u domovinu, dugo išao po beogradskim grobljima, dok najzad nije na ploči video ime, s kojim se još malo pa srodio - piše na početku teksta i nastavlja.

- I skoro 30 godina posle rata, Jekaterina Semjonovna Perebejnova dobila je pismo: na fotografiji, Đorđe Marjanović sa buketom cveća, na grobu njenog Peće. Na poleđini natpis: "Draga majčice, smatrajte me svojim sinom". Njihovo prijateljstvo nastavilo se sve do smrti ove jednostavne ruske žene. Ali Đorđe sve do sada posećuje grob njenog sina i pali sveće.

- Hvala od srca, na žalost nepotpisanom, autoru članka "Джордже Марьянович в СССР" za ovu toplu priču. Đorđe, ljudino, legendo, da ste nam još dugo živi i zdravi, srećan Vam 89. rođendan! - piše u postu koji je jedna korisnica postavila na društvenoj mreži Tviter.

