LUSTER SAM NAPRAVIO SAM, POKUPIO SAM DETALJE IZ SVIH DELOVA SVETA: Milan Bosiljčić uložio veliki trud da VRHUNSKI sredi DOM! FOTO

Glumac Milan Bosiljčić, kojeg je domaća publika zavolela u popularnim serijama progovorio je o domu u kom živi.

Glumac se trudio da mnogo ne odstupa od enterijera koji su njegovi roditelji osmišljavali godinama unazad.

"Sama rečenica "životni prostor" definiše njenu važnost. Po uređenju životog prostora možete mnogo toga da otkrijete o samom čoveku. S obzirom na to da celog života živim u porodičnoj kući, a ona zahteva dosta svakodnevnog rada što u dvorištu, što u samoj kući, pa sam tako tokom odrastanja od oca naučio mnoge stvari. Jedna od tih stvari jeste i uređivanje dvorišta, šišanje žive ograde, zalivanja iste, sitnih popravki po kući. I više od 20 godina ja o tome vodim računa. Naravno, vremenom dobijate i sami ideje kako da nešto uredite kada je vaš životni prostor u pitanju. Zato mislim da je u meni proradila umetnička strana karaktera kada je reč o uređenju doma", kaže Milan Bosiljčić.

Dom koji ima mešavinu raznih kultura, od Kube do Mediterana, protkan je detaljima koji su pažljivo uklopljeni u celinu.

"Gde god da sam putovao uvek sam tragao makar za nekim najsitnijim detaljima koji bi mogli da oplemene moj prostor i da budu uklopljeni u ono što je moj otac donosio iz celog sveta. A to je neprocenjivo. Četiri puta je obišao svet u krug, a poznavao se i sa Fidel Kastrom, Marijom Kalas, Aristotelom Onazisom, Džeraldinom Čaplin, i mnogim drugim poznatim svetskim imenima. Mnogi detalji koji se nalaze po kući su u vezi sa tim ljudima. Ja sam više tip koji sam voli da osmisli i sam napravi. Recimo, luster od grede sam napravio za jedan dan. Kuhinju sam sam osmislio, kamen oko kamina, kao i "sigu" na zidu koju sam sam lepio. Sad sam trenutno na projektu uređenja dvorišta, tako da me u narednim danima čeka sađenje ograde, stavljanje tepih trave. Kuća je velika odgovornost", kaže Milan, koji ima više omiljenih kutaka u domu.

"Sve zavisi od toga koje je doba dana. Pošto sam ranoranilac, ustajem oko šest sati, volim da popijem kaficu i rakiju na prednjoj terasi i da uživam u mirnoći i cvrktu ptica. Popodne sa mojim kumom, da kažem da nam je to ritual, volim za stolom u dnevnoj sobi ili u zadnjem dvorištu, zavisi od vremena, da izdivanim kubanske cigare i popijemo kvalitetno piće. A kada čitam, to volim da radim kod kamina. Kada sami uredite prostor, vi ga sredite tako da svaki kutak služi za neki užitak u određenom delu dana", priznaje on.

Kod Milana često dolaze kolege.

"Celog života sam učen i živeo tako da nam kuća bude ispunjena prijateljima. Tako sam odrastao i tako dalje živim. Oni su pre svega oduševljeni mojim gostoprimstvom, a nakon toga stvarima koje sam svojim rukama izgradio kao što je luster", naglašava Bosiljčić.

"Ova serija je svima nama mnogo dobrog donela. Prvo upoznavnje i zbližvanje sa određenim ljudima koji su deo te elite, zatim prepoznatljivost i medijski prostor koji se trudim da svaki put iskoristim za provomisanje važnih tema kao što je kultura govora i izažajnosti. Kada me sretnu često me pitaju jesam li Komarac ili Marinko i kada će da se vrati Komarac", kaže on.

Prema njegovim rečima drago mu je što je upoznao kolege koji su za ovo vreme koliko snimaju postali, kako naglašava, jedna velika prodica.

