MILAN MARIĆ JE TAD IMAO 24, A NJEGOVA DEVOJKA 42! Glumac ju je samo jednom pomenuo: Bio sam besan, zvali su je KUGUARKA! (FOTO)

Glumac Milan Marić niže zapažene uloge jednu za drugom, a još na samom početku karijere postao je miljenik žena zbog čega njegov privatni život intrigira javnost.

Milan Marić krajem 2014. godine uplovio je u emotivnu vezu sa 18 godina starijom koleginicom iz Hrvatske Ninom Violić. Nina i Milan upoznali su se u Beogradu, kada je ona u srpskoj prestonici gostovala sa predstavom "Kako smo preživele". Milan je tada imao 24, a Nina 42 godine.

foto: Dragana Udovičić

U vezi su bili šest meseci, raskinuli su sredinom 2015, a o svojoj ljubavi gotovo nikada nisu govorili za javnost.

"Inače sam zatvoren čovek i ne volim da pričam previše o sebi. Nisam ni znao tada da će to toliko da privuče medije. To je više bilo prisutno kod hrvatskih medija, jer ona tamo živi. Na svu sreću, to je malo prešlo kod nas. Ali zaista je bio grozan kontekst u koji su nas stavili. Ja sam tada bio užasno besan. Naslovi su bili užasni - "Hrvatska kuguarka zavela mladog glumca", ispričao je Milan jednom prilikom.

Nina Violić i Marić tačku na svoju ljubavnu priču stavili su sredinom 2015. godine, nakon šest meseci veze.

